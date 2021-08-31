https://ria.ru/20210831/maroderstvo-1747940018.html

В Новом Орлеане развернули группы по борьбе с мародерством после урагана

В Новом Орлеане развернули группы по борьбе с мародерством после урагана - РИА Новости, 31.08.2021

В Новом Орлеане развернули группы по борьбе с мародерством после урагана

Власти города Новый Орлеан в американском штате Луизиана зафиксировали случаи мародерства после урагана "Ида", полиция направила специальные команды по борьбе с РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:05

2021-08-31T10:05

2021-08-31T10:05

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Власти города Новый Орлеан в американском штате Луизиана зафиксировали случаи мародерства после урагана "Ида", полиция направила специальные команды по борьбе с расхищением, сообщил департамент полиции Нового Орлеана на своей странице в Twitter.Ранее сообщалось о гибели двух человек из-за обрушившегося на американский штат Луизиана урагана "Ида"."Департамент полиции Нового Орлеана развернул команды по борьбе с мародерством по всему городу, чтобы защитить собственность наших граждан, в то время как мы продолжаем процесс восстановления. Мародерство недопустимо, и мы призываем всех быть хорошими соседями и что-то сказать, когда вы что-то видите", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Как сообщает телеканал Fox News, после урагана "Ида", который привел к перебоям в подаче электроэнергии, в городе зафиксировали многочисленные случаи мародерства. По словам начальника полиции Шона Фергюсона, несколько человек были задержаны в связи с разграблением. Он также заявил, что город будет сотрудничать с Национальной гвардией для принятия мер по предотвращению мародерства.При этом мэр города Латойа Кантрелл отметила, что, хотя мародерство и имело место, оно не было широкомасштабным.Согласно Национальному центру США по слежению за ураганами (NHC), "Ида" стала тропической депрессией над территорией штата Миссисипи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/ssha-1747778257.html

https://ria.ru/20210830/missisipi-1747776002.html

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в мире, миссисипи, сша, луизиана