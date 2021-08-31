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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210831/makeeva-1747981107.html
Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре
Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре - РИА Новости, 31.08.2021
Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре
Актриса Анастасия Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре, чтобы восстановить здоровье. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:31
2021-08-31T17:31
шоубиз
анастасия макеева
здоровье
байкал
знаменитости
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре, чтобы восстановить здоровье. Об этом она сообщила в своем Instagram.Звезда отметила, что отправится в путешествие на Камчатку и Байкал."Я улетаю восстанавливать себя на Камчатку и Байкал. Туда, где нет суждений, где нет сплетен, где нет бессмысленных споров. Я отправлюсь туда, где я, как ребенок, спрятавшийся на груди у матери, получу защиту и восстановление", – заключила актриса.В предыдущей публикации Макеевой появилась информация, что ее аккаунт временно ведут администраторы в связи с осложнениями здоровья актрисы.Ранее стало известно, что у артистки случился нервный срыв и кровоизлияние в связках. Поклонники считают, что это произошло из-за скандала с бывшей женой нынешнего супруга Анастасии Романа Малькова. Ради Макеевой он ушел из семьи с четырьмя детьми.
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анастасия макеева, здоровье, байкал, знаменитости
17:31 31.08.2021
 

Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева отказалась от репетиций и спектаклей в сентябре, чтобы восстановить здоровье. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я решила отказаться от спектаклей в сентябре и от репетиций и дать своему организму восстановиться. Мне искренне жаль, что я потратила свои ресурсы, данные мне богом на творчество", – написала она в публикации.

Звезда отметила, что отправится в путешествие на Камчатку и Байкал.
"Я улетаю восстанавливать себя на Камчатку и Байкал. Туда, где нет суждений, где нет сплетен, где нет бессмысленных споров. Я отправлюсь туда, где я, как ребенок, спрятавшийся на груди у матери, получу защиту и восстановление", – заключила актриса.
В предыдущей публикации Макеевой появилась информация, что ее аккаунт временно ведут администраторы в связи с осложнениями здоровья актрисы.
Ранее стало известно, что у артистки случился нервный срыв и кровоизлияние в связках. Поклонники считают, что это произошло из-за скандала с бывшей женой нынешнего супруга Анастасии Романа Малькова. Ради Макеевой он ушел из семьи с четырьмя детьми.
Светлана Малькова - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 14:38Шоубиз
Малькова раскрыла размер алиментов от мужа Макеевой
 
ШоубизАнастасия МакееваЗдоровьеБайкалЗнаменитости
 
 
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