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Шоубиз
https://ria.ru/20210820/makeeva-1746507724.html
Макеевой вызвали скорую из-за истощения
Макеевой вызвали скорую из-за истощения - РИА Новости, 20.08.2021
Макеевой вызвали скорую из-за истощения
Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что ей вызвали скорую из-за истощения. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:31
2021-08-20T11:31
шоубиз
анастасия макеева
здоровье
актеры
знаменитости
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что ей вызвали скорую из-за истощения.В одной из публикаций она разместила фото с лекарствами.В сторис звезда выложила уставшее селфи, где повторила, что чувствует себя плохо.Актриса поблагодарила за заботу своего мужа Романа Малькова. Чтобы звезда быстрее восстанавливала силы, супруг принес ее любимое лакомство – арбуз.В мае этого года артистка уже делилась снимком из больницы. Тогда ее экстренно госпитализировали, однако Макеева не стала распространяться о причинах ухудшения самочувствия.Артистка переживает сложный период: муж ради нее ушел из семьи с четырьмя детьми. После этого в социальных сетях на Макееву началась травля, и ей пришлось на время закрыть свой аккаунт в Instagram.
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анастасия макеева, здоровье, актеры, знаменитости
11:31 20.08.2021
 

Макеевой вызвали скорую из-за истощения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Анастасия Макеева на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Телеведущая Анастасия Макеева на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что ей вызвали скорую из-за истощения.
В одной из публикаций она разместила фото с лекарствами.

"Сегодня все сложно, скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена… неужели так должно быть или это испытание?" – написала Макеева.

В сторис звезда выложила уставшее селфи, где повторила, что чувствует себя плохо.

"Мне плохо. Уколото и выпито все", – гласит подпись.

Актриса поблагодарила за заботу своего мужа Романа Малькова. Чтобы звезда быстрее восстанавливала силы, супруг принес ее любимое лакомство – арбуз.
В мае этого года артистка уже делилась снимком из больницы. Тогда ее экстренно госпитализировали, однако Макеева не стала распространяться о причинах ухудшения самочувствия.
Артистка переживает сложный период: муж ради нее ушел из семьи с четырьмя детьми. После этого в социальных сетях на Макееву началась травля, и ей пришлось на время закрыть свой аккаунт в Instagram.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 16:02Шоубиз
Стал известен размер алиментов, которые должен выплачивать муж Макеевой
 
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