Макеевой вызвали скорую из-за истощения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Анастасия Макеева на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что ей вызвали скорую из-за истощения.
В одной из публикаций она разместила фото с лекарствами.
"Сегодня все сложно, скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена… неужели так должно быть или это испытание?" – написала Макеева.
В сторис звезда выложила уставшее селфи, где повторила, что чувствует себя плохо.
"Мне плохо. Уколото и выпито все", – гласит подпись.
Актриса поблагодарила за заботу своего мужа Романа Малькова. Чтобы звезда быстрее восстанавливала силы, супруг принес ее любимое лакомство – арбуз.
В мае этого года артистка уже делилась снимком из больницы. Тогда ее экстренно госпитализировали, однако Макеева не стала распространяться о причинах ухудшения самочувствия.
Артистка переживает сложный период: муж ради нее ушел из семьи с четырьмя детьми. После этого в социальных сетях на Макееву началась травля, и ей пришлось на время закрыть свой аккаунт в Instagram.