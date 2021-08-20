https://ria.ru/20210820/makeeva-1746507724.html

Макеевой вызвали скорую из-за истощения

Макеевой вызвали скорую из-за истощения - РИА Новости, 20.08.2021

Макеевой вызвали скорую из-за истощения

Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что ей вызвали скорую из-за истощения. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:31

2021-08-20T11:31

2021-08-20T11:31

шоубиз

анастасия макеева

здоровье

актеры

знаменитости

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что ей вызвали скорую из-за истощения.В одной из публикаций она разместила фото с лекарствами.В сторис звезда выложила уставшее селфи, где повторила, что чувствует себя плохо.Актриса поблагодарила за заботу своего мужа Романа Малькова. Чтобы звезда быстрее восстанавливала силы, супруг принес ее любимое лакомство – арбуз.В мае этого года артистка уже делилась снимком из больницы. Тогда ее экстренно госпитализировали, однако Макеева не стала распространяться о причинах ухудшения самочувствия.Артистка переживает сложный период: муж ради нее ушел из семьи с четырьмя детьми. После этого в социальных сетях на Макееву началась травля, и ей пришлось на время закрыть свой аккаунт в Instagram.

https://ria.ru/20210803/malkova-1744165226.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия макеева, здоровье, актеры, знаменитости