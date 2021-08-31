Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров
Губернатор Мельниченко предложил ввести льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести в регионе для пенсионеров льготы по аренде земли, установив годовой размер платы за участок до шести соток в размере один рубль, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На сегодняшний день годовой размер арендной платы за землю, предоставленную в аренду без торгов для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости такого участка. Предлагается установить для пенсионеров годовую плату в один рубль, если площадь земли не превышает 600 квадратных метров. Такая льготная плата может быть назначена в отношении только одного арендуемого человеком участка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатива врио губернатора касается участков, находящихся в собственности Пензенской области, а также тех, государственная собственность на которые не разграничена.
Мельниченко подчеркнул необходимость социальной поддержки жителей Пензенской области. "В период эпидемиологической нестабильности органы власти должны выступать главным защитником населения", - цитирует его слова пресс-служба.
В правительстве отметили, что ранее на региональном уровне решили не повышать в 2022 году ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области. Кроме того, до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не поднимать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения.