https://ria.ru/20210831/lgoty-1748001956.html

Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров

Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров - РИА Новости, 31.08.2021

Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести в регионе для пенсионеров льготы по аренде земли, установив годовой размер платы за... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:59

2021-08-31T14:59

2021-08-31T14:59

пензенская область

пензенская область

льготы

пенсионеры

олег мельниченко

россия

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ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести в регионе для пенсионеров льготы по аренде земли, установив годовой размер платы за участок до шести соток в размере один рубль, сообщила пресс-служба правительства региона."На сегодняшний день годовой размер арендной платы за землю, предоставленную в аренду без торгов для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости такого участка. Предлагается установить для пенсионеров годовую плату в один рубль, если площадь земли не превышает 600 квадратных метров. Такая льготная плата может быть назначена в отношении только одного арендуемого человеком участка", - говорится в сообщении.Уточняется, что инициатива врио губернатора касается участков, находящихся в собственности Пензенской области, а также тех, государственная собственность на которые не разграничена.Мельниченко подчеркнул необходимость социальной поддержки жителей Пензенской области. "В период эпидемиологической нестабильности органы власти должны выступать главным защитником населения", - цитирует его слова пресс-служба.В правительстве отметили, что ранее на региональном уровне решили не повышать в 2022 году ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области. Кроме того, до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не поднимать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения.

https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html

https://ria.ru/20210830/melnichenko-1747902028.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, льготы, пенсионеры, олег мельниченко, россия