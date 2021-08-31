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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210831/lgoty-1748001956.html
Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров
Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров - РИА Новости, 31.08.2021
Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести в регионе для пенсионеров льготы по аренде земли, установив годовой размер платы за... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:59
2021-08-31T14:59
пензенская область
пензенская область
льготы
пенсионеры
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести в регионе для пенсионеров льготы по аренде земли, установив годовой размер платы за участок до шести соток в размере один рубль, сообщила пресс-служба правительства региона."На сегодняшний день годовой размер арендной платы за землю, предоставленную в аренду без торгов для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости такого участка. Предлагается установить для пенсионеров годовую плату в один рубль, если площадь земли не превышает 600 квадратных метров. Такая льготная плата может быть назначена в отношении только одного арендуемого человеком участка", - говорится в сообщении.Уточняется, что инициатива врио губернатора касается участков, находящихся в собственности Пензенской области, а также тех, государственная собственность на которые не разграничена.Мельниченко подчеркнул необходимость социальной поддержки жителей Пензенской области. "В период эпидемиологической нестабильности органы власти должны выступать главным защитником населения", - цитирует его слова пресс-служба.В правительстве отметили, что ранее на региональном уровне решили не повышать в 2022 году ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области. Кроме того, до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не поднимать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения.
https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html
https://ria.ru/20210830/melnichenko-1747902028.html
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пензенская область, льготы, пенсионеры, олег мельниченко, россия
14:59 31.08.2021
 
Мельниченко предложил льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров

Губернатор Мельниченко предложил ввести льготы на аренду земли для пензенских пенсионеров

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ввести в регионе для пенсионеров льготы по аренде земли, установив годовой размер платы за участок до шести соток в размере один рубль, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На сегодняшний день годовой размер арендной платы за землю, предоставленную в аренду без торгов для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости такого участка. Предлагается установить для пенсионеров годовую плату в один рубль, если площадь земли не превышает 600 квадратных метров. Такая льготная плата может быть назначена в отношении только одного арендуемого человеком участка", - говорится в сообщении.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во время интервью - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Уточняется, что инициатива врио губернатора касается участков, находящихся в собственности Пензенской области, а также тех, государственная собственность на которые не разграничена.
Мельниченко подчеркнул необходимость социальной поддержки жителей Пензенской области. "В период эпидемиологической нестабильности органы власти должны выступать главным защитником населения", - цитирует его слова пресс-служба.
В правительстве отметили, что ранее на региональном уровне решили не повышать в 2022 году ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области. Кроме того, до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не поднимать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения.
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Пензенская областьПензенская областьЛьготыПенсионерыОлег МельниченкоРоссия
 
 
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