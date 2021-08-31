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Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве
Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве - РИА Новости, 31.08.2021
Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве
Похолодание в центральной части Европейской России, которое ожидается в ближайшие дни, можно расценивать как предвестник бабьего лета, сообщил научный... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:09
2021-08-31T13:09
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Похолодание в центральной части Европейской России, которое ожидается в ближайшие дни, можно расценивать как предвестник бабьего лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в начале сентября в центре Европейской России будет действовать циклон, который существенно понизит температуру в регионе. До конца рабочей недели температура в центре Европейской части России не превысит 15-17 градусов против 24-27 градусов в начале недели.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
13:09 31.08.2021
 
Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве

Глава Гидрометцентра Вильфанд: похолодание в Москве предвещает наступление бабьего лета

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Похолодание в центральной части Европейской России, которое ожидается в ближайшие дни, можно расценивать как предвестник бабьего лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в начале сентября в центре Европейской России будет действовать циклон, который существенно понизит температуру в регионе. До конца рабочей недели температура в центре Европейской части России не превысит 15-17 градусов против 24-27 градусов в начале недели.
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 03:39
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе
 
ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
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