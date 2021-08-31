https://ria.ru/20210831/leto-1747978307.html

Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве

Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве - РИА Новости, 31.08.2021

Вильфанд заявил о приближении бабьего лета в Москве

Похолодание в центральной части Европейской России, которое ожидается в ближайшие дни, можно расценивать как предвестник бабьего лета, сообщил научный... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:09

2021-08-31T13:09

2021-08-31T13:09

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Похолодание в центральной части Европейской России, которое ожидается в ближайшие дни, можно расценивать как предвестник бабьего лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в начале сентября в центре Европейской России будет действовать циклон, который существенно понизит температуру в регионе. До конца рабочей недели температура в центре Европейской части России не превысит 15-17 градусов против 24-27 градусов в начале недели.

https://ria.ru/20210830/morozets-1747773033.html

россия

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия