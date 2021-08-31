https://ria.ru/20210831/lavrov-1748015951.html

Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох

Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох - РИА Новости, 31.08.2021

Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох

Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:44

2021-08-31T15:44

2021-08-31T18:19

в мире

финляндия

сергей лавров

тимо сойни

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/47/1550724715_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e09d59b262e0a8b047fb0ddad03b62f4.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti.В своих мемуарах Сойни пишет, как на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году коллега застал его врасплох вопросом о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми."Я понятия не имел, и тут прямо у меня перед носом вдруг появилась записка от Маймо Хенрикссон, в которой был правильный и четкий ответ в паре предложений", — поделился Сойни.Сотрудница МИД знала, что глава ведомства не разбирается в этом вопросе, а при подготовке к переговорам эту тему не обсуждали.Сойни также отметил, что ему запомнилась шутка дипломата на завтраке во время саммита Арктического совета на Аляске."Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один", — вспомнил он.В другой раз в перерыве Сойни пригласил российского министра на веранду подышать свежим воздухом."Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души", — пишет бывший глава МИД.В общей сложности Сойни и Лавров провели 14 двусторонних переговоров. Помимо этого, они несколько раз виделись на международных мероприятиях."Эти встречи всегда были немного волнительными, на повестке всегда были международные и двусторонние вопросы", — написал дипломат.По его словам, переговоры с российским коллегой для него были "невероятным удовольствием".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737556347.html

https://ria.ru/20210630/lavrov-1739247884.html

https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, финляндия, сергей лавров, тимо сойни, россия