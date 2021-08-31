Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/lavrov-1748015951.html
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох - РИА Новости, 31.08.2021
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох
Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:44
2021-08-31T18:19
в мире
финляндия
сергей лавров
тимо сойни
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/47/1550724715_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e09d59b262e0a8b047fb0ddad03b62f4.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti.В своих мемуарах Сойни пишет, как на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году коллега застал его врасплох вопросом о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми."Я понятия не имел, и тут прямо у меня перед носом вдруг появилась записка от Маймо Хенрикссон, в которой был правильный и четкий ответ в паре предложений", — поделился Сойни.Сотрудница МИД знала, что глава ведомства не разбирается в этом вопросе, а при подготовке к переговорам эту тему не обсуждали.Сойни также отметил, что ему запомнилась шутка дипломата на завтраке во время саммита Арктического совета на Аляске."Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один", — вспомнил он.В другой раз в перерыве Сойни пригласил российского министра на веранду подышать свежим воздухом."Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души", — пишет бывший глава МИД.В общей сложности Сойни и Лавров провели 14 двусторонних переговоров. Помимо этого, они несколько раз виделись на международных мероприятиях."Эти встречи всегда были немного волнительными, на повестке всегда были международные и двусторонние вопросы", — написал дипломат.По его словам, переговоры с российским коллегой для него были "невероятным удовольствием".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210618/lavrov-1737556347.html
https://ria.ru/20210630/lavrov-1739247884.html
https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/47/1550724715_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_2c54d970eecc18e86ba8dac96713eea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, финляндия, сергей лавров, тимо сойни, россия
15:44 31.08.2021 (обновлено: 18:19 31.08.2021)
 
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох

Экс-глава МИД Финляндии Сойни рассказал, как Лавров застал его врасплох одним вопросом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в Москве. 12 февраля 2019
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в Москве. 12 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti.
В своих мемуарах Сойни пишет, как на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году коллега застал его врасплох вопросом о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми.
"Я понятия не имел, и тут прямо у меня перед носом вдруг появилась записка от Маймо Хенрикссон, в которой был правильный и четкий ответ в паре предложений", — поделился Сойни.
Сотрудница МИД знала, что глава ведомства не разбирается в этом вопросе, а при подготовке к переговорам эту тему не обсуждали.
Лавров пошутил над ошибкой в его отчестве
18 июня, 13:18
Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции
Сойни также отметил, что ему запомнилась шутка дипломата на завтраке во время саммита Арктического совета на Аляске.
"Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один", — вспомнил он.
В другой раз в перерыве Сойни пригласил российского министра на веранду подышать свежим воздухом.
"Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души", — пишет бывший глава МИД.
Лавров пошутил во время совместного фото с турецким коллегой - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:33
Лавров пошутил во время совместного фото с Чавушоглу
В общей сложности Сойни и Лавров провели 14 двусторонних переговоров. Помимо этого, они несколько раз виделись на международных мероприятиях.
"Эти встречи всегда были немного волнительными, на повестке всегда были международные и двусторонние вопросы", — написал дипломат.
По его словам, переговоры с российским коллегой для него были "невероятным удовольствием".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Путин о том, как напоминает Лаврову, что тот не министр обороны
22 августа, 14:06
Путин пошутил о воинственности Лаврова
 
В миреФинляндияСергей ЛавровТимо СойниРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния