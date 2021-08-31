https://ria.ru/20210831/lavrov-1748015951.html
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох - РИА Новости, 31.08.2021
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох
Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:44
2021-08-31T15:44
2021-08-31T18:19
в мире
финляндия
сергей лавров
тимо сойни
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/47/1550724715_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e09d59b262e0a8b047fb0ddad03b62f4.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti.В своих мемуарах Сойни пишет, как на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году коллега застал его врасплох вопросом о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми."Я понятия не имел, и тут прямо у меня перед носом вдруг появилась записка от Маймо Хенрикссон, в которой был правильный и четкий ответ в паре предложений", — поделился Сойни.Сотрудница МИД знала, что глава ведомства не разбирается в этом вопросе, а при подготовке к переговорам эту тему не обсуждали.Сойни также отметил, что ему запомнилась шутка дипломата на завтраке во время саммита Арктического совета на Аляске."Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один", — вспомнил он.В другой раз в перерыве Сойни пригласил российского министра на веранду подышать свежим воздухом."Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души", — пишет бывший глава МИД.В общей сложности Сойни и Лавров провели 14 двусторонних переговоров. Помимо этого, они несколько раз виделись на международных мероприятиях."Эти встречи всегда были немного волнительными, на повестке всегда были международные и двусторонние вопросы", — написал дипломат.По его словам, переговоры с российским коллегой для него были "невероятным удовольствием".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210618/lavrov-1737556347.html
https://ria.ru/20210630/lavrov-1739247884.html
https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/47/1550724715_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_2c54d970eecc18e86ba8dac96713eea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сергей лавров, тимо сойни, россия
15:44 31.08.2021 (обновлено: 18:19 31.08.2021)
Экс-глава МИД Финляндии рассказал, как Лавров застал его врасплох
Экс-глава МИД Финляндии Сойни рассказал, как Лавров застал его врасплох одним вопросом
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни
рассказал о запомнившихся ему встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Iltalehti
.
В своих мемуарах Сойни пишет, как на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году коллега застал его врасплох вопросом о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми.
"Я понятия не имел, и тут прямо у меня перед носом вдруг появилась записка от Маймо Хенрикссон, в которой был правильный и четкий ответ в паре предложений", — поделился Сойни.
Сотрудница МИД знала, что глава ведомства не разбирается в этом вопросе, а при подготовке к переговорам эту тему не обсуждали.
Сойни также отметил, что ему запомнилась шутка дипломата на завтраке во время саммита Арктического совета
на Аляске
.
"Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один", — вспомнил он.
В другой раз в перерыве Сойни пригласил российского министра на веранду подышать свежим воздухом.
"Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион". Мы тогда посмеялись от души", — пишет бывший глава МИД.
В общей сложности Сойни и Лавров провели 14 двусторонних переговоров. Помимо этого, они несколько раз виделись на международных мероприятиях.
"Эти встречи всегда были немного волнительными, на повестке всегда были международные и двусторонние вопросы", — написал дипломат.
По его словам, переговоры с российским коллегой для него были "невероятным удовольствием".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>