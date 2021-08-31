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Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины
Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины - РИА Новости, 31.08.2021
Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины
Три туриста из Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек, они поднимались с грузинской стороны, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:31
2021-08-31T10:31
2021-08-31T10:31
происшествия
украина
грузия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
казбек (гора)
гумчс по северной осетии
россия
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Три туриста из Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек, они поднимались с грузинской стороны, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии."Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - сказали в ведомстве.Как отметили в ГУМЧС по Северной Осетии, уже вылетел вертолет со стороны Грузии для оказания помощи альпинистам.В ведомстве добавили, что также подавали заявку на привлечение вертолета. "Наша заявка отменена, заявку мы подавали только потому, что непонятно, на чьей территории находится группа, чтобы время не терять, сделали заявку на прибытие вертолета, но вот он не понадобился", - сказали в ГУМЧС по региону.
https://ria.ru/20210831/turisty-1747938720.html
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происшествия, украина, грузия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, казбек (гора), гумчс по северной осетии, россия
Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины
МЧС: три украинских туриста, поднимавшихся со стороны Грузии, пострадали при сходе лавины