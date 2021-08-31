https://ria.ru/20210831/lavina-1747944375.html

Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины

Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины - РИА Новости, 31.08.2021

Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое граждан Украины

Три туриста из Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек, они поднимались с грузинской стороны, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:31

2021-08-31T10:31

2021-08-31T10:31

происшествия

украина

грузия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

казбек (гора)

гумчс по северной осетии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149966/78/1499667837_0:352:6751:4149_1920x0_80_0_0_44b3089d1171757768e643f5dcb72dbe.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Три туриста из Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек, они поднимались с грузинской стороны, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии."Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - сказали в ведомстве.Как отметили в ГУМЧС по Северной Осетии, уже вылетел вертолет со стороны Грузии для оказания помощи альпинистам.В ведомстве добавили, что также подавали заявку на привлечение вертолета. "Наша заявка отменена, заявку мы подавали только потому, что непонятно, на чьей территории находится группа, чтобы время не терять, сделали заявку на прибытие вертолета, но вот он не понадобился", - сказали в ГУМЧС по региону.

https://ria.ru/20210831/turisty-1747938720.html

украина

грузия

казбек (гора)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, грузия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, казбек (гора), гумчс по северной осетии, россия