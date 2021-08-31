Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210831/latviya-1748016618.html
В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины
В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины - РИА Новости, 31.08.2021
В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины
В Латвии выявили более 100 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину от СOVID-19, сообщила во вторник... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:47
2021-08-31T15:47
распространение коронавируса
в мире
латвия
astrazeneca
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_efe4ab07f1fc16af323fdd0a076039d4.jpg
РИГА, 31 авг – РИА Новости. В Латвии выявили более 100 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину от СOVID-19, сообщила во вторник журналистам представитель Бюро вакцинации Латвии Инга Васильева."На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации молодых людей, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca", - сказала Васильева.По ее словам, на данный момент такие случаи полностью исключены. Ошибочное введение вакцин подросткам было зафиксировано с 1 мая по 13 июня.В Латвии подросткам изначально была доступна только одна вакцина от COVID-19 — BioNTech/Pfizer, а с конца июля была одобрена еще одна — вакцина Moderna.
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_a227424644c48aaaaf976912dda03a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, латвия, astrazeneca , коронавирус covid-19
15:47 31.08.2021
 
В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины

Представитель Бюро вакцинации Латвии: подросткам вводили вакцины до официального одобрения

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИГА, 31 авг – РИА Новости. В Латвии выявили более 100 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину от СOVID-19, сообщила во вторник журналистам представитель Бюро вакцинации Латвии Инга Васильева.
"На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации молодых людей, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca", - сказала Васильева.
По ее словам, на данный момент такие случаи полностью исключены. Ошибочное введение вакцин подросткам было зафиксировано с 1 мая по 13 июня.
В Латвии подросткам изначально была доступна только одна вакцина от COVID-19 — BioNTech/Pfizer, а с конца июля была одобрена еще одна — вакцина Moderna.
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
23 марта, 15:06Инфографика
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреЛатвияAstraZenecaКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния