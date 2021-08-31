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В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины

В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины - РИА Новости, 31.08.2021

В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины

В Латвии выявили более 100 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину от СOVID-19, сообщила во вторник... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:47

2021-08-31T15:47

2021-08-31T15:47

распространение коронавируса

в мире

латвия

astrazeneca

коронавирус covid-19

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РИГА, 31 авг – РИА Новости. В Латвии выявили более 100 случаев, когда подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующую возрасту вакцину от СOVID-19, сообщила во вторник журналистам представитель Бюро вакцинации Латвии Инга Васильева."На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации молодых людей, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca", - сказала Васильева.По ее словам, на данный момент такие случаи полностью исключены. Ошибочное введение вакцин подросткам было зафиксировано с 1 мая по 13 июня.В Латвии подросткам изначально была доступна только одна вакцина от COVID-19 — BioNTech/Pfizer, а с конца июля была одобрена еще одна — вакцина Moderna.

латвия

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2021

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в мире, латвия, astrazeneca , коронавирус covid-19