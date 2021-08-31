https://ria.ru/20210831/kuzbass-1747952634.html

В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета

В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета - РИА Новости, 31.08.2021

В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета

Полиция Кузбасса проводит проверку по факту конфликта между двумя пьяными женщинами во дворе дома в Новокузнецке, одна из которых для выяснения отношений... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:20

2021-08-31T11:20

2021-08-31T13:32

происшествия

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 31 авг - РИА Новости. Полиция Кузбасса проводит проверку по факту конфликта между двумя пьяными женщинами во дворе дома в Новокузнецке, одна из которых для выяснения отношений использовала пневматический пистолет.Ранее в кемеровских соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как во дворе жилого дома одна женщина угрожает другой пистолетом, обвиняя ее в том, что она "первая кинулась". Соперница просит убрать оружие, так как рядом находятся дети. После непродолжительных уговоров она пытается отобрать у угрожавшей пистолет, слышен выстрел и плач ребенка.Сообщение о конфликте во дворе дома по улице Климасенко поступило в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку в 19.30 (15.30 мск) в понедельник. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы."На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения. У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет. Сотрудники полиции выяснили, что во дворе дома между горожанками возник конфликт на бытовой почве. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщает ГУМВД по региону.

https://ria.ru/20210824/draka-1746980127.html

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новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Драка и стрельба: в Новокузнецке поссорились две женщины В Новокузнецке поссорились две пьяные, у одной был пневматический пистолет. Завязалась потасовка, потом выстрел, плач ребенка. Полиция разбирается. 2021-08-31T11:20 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новокузнецк