https://ria.ru/20210831/kuzbass-1747952634.html
В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета
В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета - РИА Новости, 31.08.2021
В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета
Полиция Кузбасса проводит проверку по факту конфликта между двумя пьяными женщинами во дворе дома в Новокузнецке, одна из которых для выяснения отношений... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:20
2021-08-31T11:20
2021-08-31T13:32
происшествия
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 31 авг - РИА Новости. Полиция Кузбасса проводит проверку по факту конфликта между двумя пьяными женщинами во дворе дома в Новокузнецке, одна из которых для выяснения отношений использовала пневматический пистолет.Ранее в кемеровских соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как во дворе жилого дома одна женщина угрожает другой пистолетом, обвиняя ее в том, что она "первая кинулась". Соперница просит убрать оружие, так как рядом находятся дети. После непродолжительных уговоров она пытается отобрать у угрожавшей пистолет, слышен выстрел и плач ребенка.Сообщение о конфликте во дворе дома по улице Климасенко поступило в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку в 19.30 (15.30 мск) в понедельник. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы."На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения. У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет. Сотрудники полиции выяснили, что во дворе дома между горожанками возник конфликт на бытовой почве. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщает ГУМВД по региону.
https://ria.ru/20210824/draka-1746980127.html
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Драка и стрельба: в Новокузнецке поссорились две женщины
В Новокузнецке поссорились две пьяные, у одной был пневматический пистолет. Завязалась потасовка, потом выстрел, плач ребенка. Полиция разбирается.
2021-08-31T11:20
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происшествия, новокузнецк
11:20 31.08.2021 (обновлено: 13:32 31.08.2021)
В Кузбассе между женщинами произошел конфликт с применением пистолета
В Кузбассе проводят проверку после конфликта между двумя женщинами с применением пистолета
КЕМЕРОВО, 31 авг - РИА Новости.
Полиция Кузбасса проводит проверку по факту конфликта между двумя пьяными женщинами во дворе дома в Новокузнецке
, одна из которых для выяснения отношений использовала пневматический пистолет.
Ранее в кемеровских соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как во дворе жилого дома одна женщина угрожает другой пистолетом, обвиняя ее в том, что она "первая кинулась". Соперница просит убрать оружие, так как рядом находятся дети. После непродолжительных уговоров она пытается отобрать у угрожавшей пистолет, слышен выстрел и плач ребенка.
Сообщение о конфликте во дворе дома по улице Климасенко поступило в отдел полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку в 19.30 (15.30 мск) в понедельник. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы.
"На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения. У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет. Сотрудники полиции выяснили, что во дворе дома между горожанками возник конфликт на бытовой почве. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщает ГУМВД по региону.