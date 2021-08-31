https://ria.ru/20210831/kuleba-1748042499.html

Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой

Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой - РИА Новости, 31.08.2021

Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ответить на вопрос корреспондента РИА Новости про Россию, однако не... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:25

2021-08-31T17:25

2021-08-31T17:25

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украина

дмитрий кулеба

россия

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ответить на вопрос корреспондента РИА Новости про Россию, однако не смог вспомнить, с какого именно года он взял себе за правило не общаться с российскими СМИ.Кулеба прибыл в Соединенные Штаты в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, который 1 сентября встретится с американским лидером Джо Байденом. В преддверии встречи на высшем уровне корреспондент агентства попытался выяснить у главы украинского МИД, будет ли Россия фигурировать в повестке предстоящих переговоров.После этого, улыбнувшись, глава украинской дипломатии предложил корреспонденту агентства опубликовать в сети видеозапись его ответа.У президента Украины Владимира Зеленского во вторник назначена встреча в Пентагоне. Вся украинская делегация, как сообщалось ранее, остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен вблизи Белого дома.

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747940503.html

украина

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в мире, украина, дмитрий кулеба, россия