Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой
Глава МИД Украины Кулеба не смог вспомнить, сколько лет не общается с российской прессой
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ответить на вопрос корреспондента РИА Новости про Россию, однако не смог вспомнить, с какого именно года он взял себе за правило не общаться с российскими СМИ.
Кулеба прибыл в Соединенные Штаты в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, который 1 сентября встретится с американским лидером Джо Байденом. В преддверии встречи на высшем уровне корреспондент агентства попытался выяснить у главы украинского МИД, будет ли Россия фигурировать в повестке предстоящих переговоров.
"Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи такого-то года", - категоричным тоном сказал Кулеба, не позволив журналисту РИА Новости завершить свой вопрос.
После этого, улыбнувшись, глава украинской дипломатии предложил корреспонденту агентства опубликовать в сети видеозапись его ответа.
У президента Украины Владимира Зеленского во вторник назначена встреча в Пентагоне. Вся украинская делегация, как сообщалось ранее, остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен вблизи Белого дома.