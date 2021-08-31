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Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой
Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой - РИА Новости, 31.08.2021
Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой
Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ответить на вопрос корреспондента РИА Новости про Россию, однако не... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:25
2021-08-31T17:25
в мире
украина
дмитрий кулеба
россия
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ответить на вопрос корреспондента РИА Новости про Россию, однако не смог вспомнить, с какого именно года он взял себе за правило не общаться с российскими СМИ.Кулеба прибыл в Соединенные Штаты в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, который 1 сентября встретится с американским лидером Джо Байденом. В преддверии встречи на высшем уровне корреспондент агентства попытался выяснить у главы украинского МИД, будет ли Россия фигурировать в повестке предстоящих переговоров.После этого, улыбнувшись, глава украинской дипломатии предложил корреспонденту агентства опубликовать в сети видеозапись его ответа.У президента Украины Владимира Зеленского во вторник назначена встреча в Пентагоне. Вся украинская делегация, как сообщалось ранее, остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен вблизи Белого дома.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, россия
17:25 31.08.2021
 
Глава МИД Украины забыл, сколько лет не общается с российской прессой

Глава МИД Украины Кулеба не смог вспомнить, сколько лет не общается с российской прессой

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ответить на вопрос корреспондента РИА Новости про Россию, однако не смог вспомнить, с какого именно года он взял себе за правило не общаться с российскими СМИ.
Кулеба прибыл в Соединенные Штаты в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, который 1 сентября встретится с американским лидером Джо Байденом. В преддверии встречи на высшем уровне корреспондент агентства попытался выяснить у главы украинского МИД, будет ли Россия фигурировать в повестке предстоящих переговоров.
"Я не общаюсь с российскими СМИ с две тысячи такого-то года", - категоричным тоном сказал Кулеба, не позволив журналисту РИА Новости завершить свой вопрос.
После этого, улыбнувшись, глава украинской дипломатии предложил корреспонденту агентства опубликовать в сети видеозапись его ответа.
У президента Украины Владимира Зеленского во вторник назначена встреча в Пентагоне. Вся украинская делегация, как сообщалось ранее, остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен вблизи Белого дома.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 10:10
СМИ: Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне
 
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