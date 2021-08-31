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Власти заявили, что турбизнес Кубани восстановился после локдауна
Власти заявили, что турбизнес Кубани восстановился после локдауна - РИА Новости, 31.08.2021
Власти заявили, что турбизнес Кубани восстановился после локдауна
Туристическая отрасль Краснодарского края полностью восстановилась после локдауна, введенного в 2020 году. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:44
2021-08-31T19:44
2021-08-31T19:44
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туристическая отрасль Краснодарского края полностью восстановилась после локдауна, введенного в 2020 году. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с бизнес-сообществом.По словам Титова, туриндустрия была признана одной из самых пострадавших от последствий коронавируса. В прошлом году поток отдыхающих в Краснодарский край составил около трети от объема 2019 года.Сейчас показатели не только достигли допандемийного уровня, но и начали его обгонять. На данным момент Кубань приняла уже более 11 миллионов отдыхающих.Титов отметил, что туристы покупают билеты на курорты края, несмотря на введенные в регионе ограничения на заселение в отели. "Бизнес не упал. Мы видим, что и общепит, и гостиницы работают с большим потоком, напряженно", — добавил он.
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отдых, краснодарский край, борис титов, новости - туризм, туристы, россия, экономика, туризм, коронавирус covid-19
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туристическая отрасль Краснодарского края полностью восстановилась после локдауна, введенного в 2020 году. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с бизнес-сообществом.
По словам Титова, туриндустрия была признана одной из самых пострадавших от последствий коронавируса. В прошлом году поток отдыхающих в Краснодарский край составил около трети от объема 2019 года.
Сейчас показатели не только достигли допандемийного уровня, но и начали его обгонять. На данным момент Кубань приняла уже более 11 миллионов отдыхающих.
Титов отметил, что туристы покупают билеты на курорты края, несмотря на введенные в регионе ограничения на заселение в отели. "Бизнес не упал. Мы видим, что и общепит, и гостиницы работают с большим потоком, напряженно", — добавил он.