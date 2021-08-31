https://ria.ru/20210831/krym-1748065350.html

Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе

Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе - РИА Новости, 31.08.2021

Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе

Instagram удалил из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова публикацию, посвященную третьей годовщине со дня убийства экс-главы... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:37

2021-08-31T19:37

2021-08-31T19:37

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оон

минск

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донецкая народная республика

луганская народная республика

александр захарченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Instagram удалил из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова публикацию, посвященную третьей годовщине со дня убийства экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом."Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", - сказала РИА Новости Попкова.По ее словам, в своей публикации глава парламента Крыма назвал экс-главу ДНР Захарченко "настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии". Глава парламента Крыма также выразил уверенность, что "дело Захарченко будет продолжено, Донбасс реализует свое право на самоопределение, а его подлые убийцы получат по заслугам".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210831/krym-1747961931.html

https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html

минск

донецкая народная республика

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в мире, оон, минск, владимир константинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр захарченко