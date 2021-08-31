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Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе
Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе - РИА Новости, 31.08.2021
Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе
Instagram удалил из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова публикацию, посвященную третьей годовщине со дня убийства экс-главы... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:37
2021-08-31T19:37
в мире
оон
минск
владимир константинов
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр захарченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Instagram удалил из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова публикацию, посвященную третьей годовщине со дня убийства экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом."Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", - сказала РИА Новости Попкова.По ее словам, в своей публикации глава парламента Крыма назвал экс-главу ДНР Захарченко "настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии". Глава парламента Крыма также выразил уверенность, что "дело Захарченко будет продолжено, Донбасс реализует свое право на самоопределение, а его подлые убийцы получат по заслугам".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210831/krym-1747961931.html
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минск
донецкая народная республика
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в мире, оон, минск, владимир константинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр захарченко
19:37 31.08.2021
 
Instagram удалил пост главы парламента Крыма о Донбассе

Instagram удалил пост главы парламента Крыма Константинова о годовщине убийства главы ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Instagram удалил из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова публикацию, посвященную третьей годовщине со дня убийства экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
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"Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций", - сказала РИА Новости Попкова.
По ее словам, в своей публикации глава парламента Крыма назвал экс-главу ДНР Захарченко "настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии". Глава парламента Крыма также выразил уверенность, что "дело Захарченко будет продолжено, Донбасс реализует свое право на самоопределение, а его подлые убийцы получат по заслугам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреООНМинскВладимир КонстантиновДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр Захарченко
 
 
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