https://ria.ru/20210831/krazha-1747983143.html

В Екатеринбурге полицейских заподозрили в краже золотой цепи с трупа

В Екатеринбурге полицейских заподозрили в краже золотой цепи с трупа - РИА Новости, 31.08.2021

В Екатеринбурге полицейских заподозрили в краже золотой цепи с трупа

Оперативные работники из подразделения собственной безопасности ГУМВД по Свердловской области проводят служебную проверку информации о краже тремя полицейскими... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:30

2021-08-31T13:30

2021-08-31T13:30

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Оперативные работники из подразделения собственной безопасности ГУМВД по Свердловской области проводят служебную проверку информации о краже тремя полицейскими золотой цепи с тела умершего, а также его кошелька, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что родственники умершего обратились в подразделение собственной безопасности ГУМВД с заявлением о том, что полицейские сняли с тела умершего мужчины золотую цепь стоимостью около 200 тысяч рублей, а также забрали у него кошелек, в котором было порядка 40 тысяч рублей. По данным СМИ, мужчина скончался в собственном автомобиле, а полицейские приехали на осмотр тела."По данному факту оперативными работниками из подразделения собственной безопасности ГУМВД по Свердловской области проводится служебная проверка. Собранные материалы направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет", - сказал Горелых.По его словам, в случае установления причастности к противоправному деянию сотрудников территориального ОВД они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210827/ekaterinburg-1747515621.html

https://ria.ru/20210816/krazha-1745965947.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых