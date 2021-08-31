Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", сообщается на сайте телеканала.
На награду претендуют три работы Антона Красовского в различных номинациях. В финал категории "Документальный фильм" (телевидение) вышла картина "COVID-19. Невыжившие" о первых жертвах коронавируса. Фильм "Сестры", о медицинских сестрах, которые вместе с врачами находятся в "красной зоне", претендует на победу в номинации "Документальный фильм" (диджитал-СМИ). Сам журналист, в свою очередь, номинирован на "ТЭФИ-Мультимедиа" в категории "Интервьюер" (телевидение) с авторской интервью-программой "Антонимы".
"Мы два года провели в "красных зонах" ковидных больниц. Мы видели человеческие трагедии, смерти, радости, выздоровления и возвращения с того света. Каждый из тех, кто снимал с нами в этих больницах, переболел COVID-19, а некоторые переболели очень сложно. Мы будем рады, если нам удастся получить награду хотя бы в одной из этих трех номинаций", — сказал Антон Красовский.
Ранее фильмы из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа "Антонимы" также получила специальный приз Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч".