https://ria.ru/20210831/krasovskiy-1748003186.html

Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа" - РИА Новости, 31.08.2021

Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:25

2021-08-31T15:25

2021-08-31T15:25

тэфи

телеканал rt

антон красовский

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", сообщается на сайте телеканала.На награду претендуют три работы Антона Красовского в различных номинациях. В финал категории "Документальный фильм" (телевидение) вышла картина "COVID-19. Невыжившие" о первых жертвах коронавируса. Фильм "Сестры", о медицинских сестрах, которые вместе с врачами находятся в "красной зоне", претендует на победу в номинации "Документальный фильм" (диджитал-СМИ). Сам журналист, в свою очередь, номинирован на "ТЭФИ-Мультимедиа" в категории "Интервьюер" (телевидение) с авторской интервью-программой "Антонимы".Ранее фильмы из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа "Антонимы" также получила специальный приз Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч".

https://ria.ru/20210728/sud-1743185277.html

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тэфи, телеканал rt, антон красовский