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Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"
Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа" - РИА Новости, 31.08.2021
Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"
Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:25
2021-08-31T15:25
тэфи
телеканал rt
антон красовский
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", сообщается на сайте телеканала.На награду претендуют три работы Антона Красовского в различных номинациях. В финал категории "Документальный фильм" (телевидение) вышла картина "COVID-19. Невыжившие" о первых жертвах коронавируса. Фильм "Сестры", о медицинских сестрах, которые вместе с врачами находятся в "красной зоне", претендует на победу в номинации "Документальный фильм" (диджитал-СМИ). Сам журналист, в свою очередь, номинирован на "ТЭФИ-Мультимедиа" в категории "Интервьюер" (телевидение) с авторской интервью-программой "Антонимы".Ранее фильмы из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа "Антонимы" также получила специальный приз Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч".
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тэфи, телеканал rt, антон красовский
15:25 31.08.2021
 

Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖурналист Антон Красовский
Журналист Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналист RT, автор серии документальных фильмов о COVID-19 Антон Красовский стал финалистом Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", сообщается на сайте телеканала.
На награду претендуют три работы Антона Красовского в различных номинациях. В финал категории "Документальный фильм" (телевидение) вышла картина "COVID-19. Невыжившие" о первых жертвах коронавируса. Фильм "Сестры", о медицинских сестрах, которые вместе с врачами находятся в "красной зоне", претендует на победу в номинации "Документальный фильм" (диджитал-СМИ). Сам журналист, в свою очередь, номинирован на "ТЭФИ-Мультимедиа" в категории "Интервьюер" (телевидение) с авторской интервью-программой "Антонимы".
"Мы два года провели в "красных зонах" ковидных больниц. Мы видели человеческие трагедии, смерти, радости, выздоровления и возвращения с того света. Каждый из тех, кто снимал с нами в этих больницах, переболел COVID-19, а некоторые переболели очень сложно. Мы будем рады, если нам удастся получить награду хотя бы в одной из этих трех номинаций", — сказал Антон Красовский.
Ранее фильмы из серии "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским" завоевали две награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Программа "Антонимы" также получила специальный приз Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч".
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ТЭФИТелеканал RTАнтон Красовский
 
 
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