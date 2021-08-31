https://ria.ru/20210831/kovid-1747966438.html

Ученые выяснили основную причину смерти пациентов с COVID-19

Ученые выяснили основную причину смерти пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

Ученые выяснили основную причину смерти пациентов с COVID-19

Американские ученые пришли к выводу, что основная причина тяжелых случаев COVID-19, приводящих к смерти, — высокая концентрация коронавируса в легких. При этом... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:18

2021-08-31T12:18

2021-08-31T17:39

наука

сша

нью-йоркский университет

здоровье

биология

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американские ученые пришли к выводу, что основная причина тяжелых случаев COVID-19, приводящих к смерти, — высокая концентрация коронавируса в легких. При этом результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Microbiology, опровергают существующее мнение о том, что решающую роль в повышении риска смерти играют сопутствующие бактериальные инфекции легких или чрезмерная реакция иммунной системы организма."Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие", — приводятся в пресс-релизе Медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета слова ведущего автора исследования Имрана Сулаймана (Imran Sulaiman), доктора медицинских наук, адъюнкт-профессора кафедры медицины.Авторы собрали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19 в клиниках Нью-Йоркского университета Langone Health на Манхэттене и Лонг-Айленде, и которым была сделана процедура бронхоскопии для очистки легких, и определили состав присутствующих в тканях микробов — бактерий и грибков, количество вируса SARS-CoV-2, а также тип иммунных клеток. Это наиболее подробное на сегодняшний день исследование среды нижних дыхательных путей у пациентов с коронавирусом.Авторы установили, что люди, умершие от COVID-19, имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжелые пациенты. При этом исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция, хотя, по словам ученых, это может быть связано с тем, что практически все тяжелобольные получали курс антибиотиков.Также не нашло доказательств предположение, что вирус побуждает иммунную систему атаковать собственные ткани легких, что приводит к опасным уровням воспаления и это становится главной причиной смерти от COVID-19. Исследователи обнаружили, что сила иммунного ответа во всех случаях была пропорциональна количеству вируса в легких. Более того, выработка иммунного химического вещества, нацеленного на коронавирус, у тех, кто умер, была в среднем на 50 процентов ниже по сравнению с пациентами, которые пережили болезнь."Эти результаты предполагают, что проблема с адаптивной иммунной системой не позволяет ей эффективно бороться с коронавирусом, — говорит руководитель исследования Леопольдо Сегал (Leopoldo Segal), доцент кафедры медицины Нью-Йоркского университета. — Если мы определим источник этой проблемы, то сможем найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма".Авторы отмечают, что, по аналогии с вирусными инфекциями, вызвавшими пандемии испанского гриппа в 1918 году и свиного гриппа в 2009-м, эксперты часто объясняют высокую смертность пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, — более 70 процентов — вторичными бактериальными инфекциями. Поэтому упор в медикаментозном лечении делают на антибиотики. Однако результаты исследования указывают на важнейшую роль противовирусных препаратов, таких как ремдесивир.

https://ria.ru/20210830/simptomy-1747851150.html

https://ria.ru/20210827/vaktsina-1747461487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, нью-йоркский университет, здоровье, биология, коронавирус covid-19