https://ria.ru/20210831/kosmos-1747938519.html
Космонавт рассказал, когда НАСА потребовало от России эвакуации экипажа МКС
Космонавт рассказал, когда НАСА потребовало от России эвакуации экипажа МКС - РИА Новости, 31.08.2021
Космонавт рассказал, когда НАСА потребовало от России эвакуации экипажа МКС
НАСА требовало экстренно вернуть экипаж МКС на Землю после сбоя в работе всех компьютеров станции в 2007 году, которые управляли ориентацией станции и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:52
2021-08-31T09:52
2021-08-31T15:38
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
владимир соловьев (космонавт)
земля
майк саффредини
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. НАСА требовало экстренно вернуть экипаж МКС на Землю после сбоя в работе всех компьютеров станции в 2007 году, которые управляли ориентацией станции и обеспечивали ее жизнедеятельность, однако российская сторона успокоила американских коллег, что все под контролем, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Текущее состояние российского сегмента МКС вызывает некоторое беспокойство. Все началось даже не с негерметичности (обнаруженной в 2019 году. — Прим. ред.), а с отказа всех трех бортовых компьютеров российского сегмента несколько лет назад (произошел в июне 2007 года. — Прим. ред.). Тогда глава программы МКС в НАСА Майк Саффредини звонил и требовал срочной эвакуации экипажа. Я потратил много времени чтобы успокоить его и убедить не предпринимать резких шагов. В итоге мне пришлось даже подписать присланную из НАСА бумагу с гарантиями работоспособности российского сегмента", — рассказал Соловьев.Сбой в 2007 году произошел в работе сразу шести компьютеров станции (они совмещены по две пары) из-за коррозии блока обработки команд.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html
https://ria.ru/20210831/mks-1747934735.html
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (космонавт), земля, майк саффредини
09:52 31.08.2021 (обновлено: 15:38 31.08.2021)
Космонавт рассказал, когда НАСА потребовало от России эвакуации экипажа МКС
Космонавт Соловьев: НАСА потребовало вернуть экипаж МКС на Землю после сбоя в 2007 году