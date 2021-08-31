https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748077702.html

Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации

Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации - РИА Новости, 31.08.2021

Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в России набирают обороты, в некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T21:28

2021-08-31T21:28

2021-08-31T21:29

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

тедрос адханом гебрейесус

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России набирают обороты, в некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко по видеосвязи обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом противодействие распространению коронавирусу, уточнили в пресс-службе Минздрава России."Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что вакцина "Спутник V" эффективна против штамма "дельта", об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах."Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много", - уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html

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