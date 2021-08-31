https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748077702.html
Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации
Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации - РИА Новости, 31.08.2021
Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации
Темпы вакцинации от коронавируса в России набирают обороты, в некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T21:28
2021-08-31T21:28
2021-08-31T21:29
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России набирают обороты, в некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко по видеосвязи обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом противодействие распространению коронавирусу, уточнили в пресс-службе Минздрава России."Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания. Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что вакцина "Спутник V" эффективна против штамма "дельта", об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах."Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много", - уточнил Мурашко.
https://ria.ru/20210831/vspyshka-1748061196.html
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общество, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", дельта-штамм коронавируса
21:28 31.08.2021 (обновлено: 21:29 31.08.2021)
Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации
Мурашко: в регионах-лидерах по вакцинации речь идет о единичных случаях коронавируса