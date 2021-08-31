16:56 31.08.2021 (обновлено: 19:43 31.08.2021)
Мурашко назвал симптомы "длинного ковида"
Глава Минздрава Мурашко: последствия коронавируса могут длиться больше девяти месяцев
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Осложнения после коронавирусной инфекции могут сохраняться до девяти месяцев, а симптомы "длинного ковида" поражают различные системы организма, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.
"У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", — сказал он.
Больных с осложнениями после COVID-19 необходимо как можно быстрее выявлять во время углубленной диспансеризации, подчеркнул министр.
Как указал глава ведомства, из резервного фонда правительства выделили 85 миллиардов рублей на финансовое обеспечение медпомощи по территориальным программам госгарантий. Эти средства довели до регионов, которые теперь смогут в полном объеме оказывать медицинское обслуживание как пациентам с COVID-19, так и плановую помощь.
За прошлые сутки в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса, 795 человек умерли, выздоровели 18 624 пациентов. Во всех регионах страны можно сделать прививку от SARS-CoV-2. На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже более 37 миллионов россиян прошли полный курс вакцинации, первый компонент получили свыше 44 миллионов человек.