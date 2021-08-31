https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747955284.html

В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 18 624 человека после COVID-19, за все время - 6 181 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:31

2021-08-31T11:31

2021-08-31T11:31

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 624 человека после COVID-19, за все время - 6 181 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 624 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 181 054", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1914 пациентов, Подмосковье - 1482, Санкт-Петербурге - 1366.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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