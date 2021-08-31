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В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 18 624 человека после COVID-19, за все время - 6 181 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:31
2021-08-31T11:31
2021-08-31T11:31
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 624 человека после COVID-19, за все время - 6 181 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 624 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 181 054", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1914 пациентов, Подмосковье - 1482, Санкт-Петербурге - 1366.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 18 624 человека после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписали 18 624 человека после COVID-19