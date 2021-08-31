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Союзные конвои в годы Великой Отечественной войны

Союзные конвои в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 31.08.2021

Союзные конвои в годы Великой Отечественной войны

С началом войны против Советского Союза (Великая Отечественная война 1941-1945 годов), гитлеровское руководство рассчитывало на политическую изоляцию СССР,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T06:43

2021-08-31T06:43

2021-08-31T06:43

справки

великая отечественная война (1941-1945)

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С началом войны против Советского Союза (Великая Отечественная война 1941-1945 годов), гитлеровское руководство рассчитывало на политическую изоляцию СССР, однако уже 12 июля 1941 года между Великобританией и Советским Союзом было подписано соглашение о совместных действиях в войне против Германии. На состоявшейся в Москве 29 сентября – 1 октября 1941 года конференции представителей СССР, Великобритании и США были приняты решения о предоставлении Советскому Союзу помощи вооружением и стратегическими материалами и советских поставках в США и Англию сырья для военного производства. Поставки из США осуществлялись согласно закону о ленд-лизе (от английских lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду) – передача взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, транспортных средств, промышленного оборудования, нефтепродуктов, сырья, продовольствия, информации и услуг, необходимых для ведения войны, странам-союзницам по антигитлеровской коалиции 1941–1945 годов. Стороны договорились о начале поставок и определили путь, по которому помощь должна была поступать. Самым коротким оказался маршрут через Норвежское и Баренцево моря в советские порты в Архангельске и Мурманске. Но Советский Союз не располагал в этом регионе флотом, который был бы в состоянии перевезти полмиллиона тонн военных грузов (именно о такой цифре договорились союзники). Для обеспечения по этому маршруту доставки грузов союзниками СССР по антигитлеровской коалиции организовывались в 1941-1945 годах союзные конвои – специальные формирования транспортных судов и кораблей охранения. В СССР они переправляли по морю вооружение, военную технику и другие грузы, а из советских портов перевозили обратно сырьевые материалы. Организация конвоев и ответственность за безопасность их переходов в советские порты и обратно возлагалась на британское адмиралтейство. Конвои формировались в базе Лох-Ю и Скапа-флоу в Англии, Рейкьявике и заливе Хваль-фьорд в Исландии (в 1944–1945 годах – только Лох-Ю). Пунктами прибытия конвоев и отправки их обратно являлись Архангельск, Молотовск (ныне Северодвинск), Мурманск. В состав конвоев включались английские транспорты, грузившиеся в различных портах, американские и другие союзные транспорты, прибывавшие в Англию или Рейкьявик из США. С 1942 года более половины судов в составе конвоев были американские. С ноября 1941 года по март 1943 года (до перевода части советских судов на Дальний Восток) включались и советские транспорты. Все прибывавшие в советские порты конвои до сентября 1942 года имели литерное обозначение PQ, выходившие – до декабря 1942 года обозначались QP. Это обозначение являлось инициалами британского офицера, ведавшего в то время в оперативном управлении адмиралтейства планированием конвойных операций в Советский Союз – Питера Квилина (Peter Quelyn). С декабря 1942 года было введено новое литерное обозначение – конвои именовались соответственно JW и RA и порядковый номер, начиная с условного номера 51. Первоначально конвои формировались из 6-10 транспортов, с марта 1942 года – из 16-25, а PQ-16, PQ-17 и PQ-18 имели соответственно 34, 36 и 40 единиц. С середины декабря 1942 года большие конвои разделялись на две группы, каждая из 14-16 транспортов. С февраля 1944 года стали посылаться конвои из 30-49, а в 1945 году – из 24-28 судов. Маршрут конвоев от Британских островов до Кольского полуострова проходил вдоль оккупированного Норвежского побережья, где располагались базы германских военно-воздушных сил и военно-морского флота, и такими образом на всем своем протяжении они находились под непрерывным воздействием сил флота и авиации противника. Доставка грузов в незамерзающий порт Мурманска был и ближе и удобнее, но город находился всего в нескольких десятках километров от линии фронта и поэтому подвергался непрерывным ударам с воздуха. Архангельск, сравнительно удаленный от линии фронта, на несколько месяцев в году становился недоступным для судов из-за замерзания Белого моря. В период ледостава движению конвоев в Белом море помогали советские ледоколы.Англичане применяли круговое охранение транспортов. В его состав включались эскадренные и эскортные миноносцы, корветы, фрегаты, шлюпы, тральщики и охотники за подводными лодками. Каждому кораблю определялось место в общем походном ордере (строе) конвоя. При обнаружении подводных лодок отдельные корабли охранения покидали строй и начинали преследование, нередко отрываясь далеко от конвоя. В ряде случаев конвой распадался (в штормовую погоду, при угрозе нападения надводных кораблей). Для его охраны от возможного нападения надводных кораблей выделялся отряд прикрытия. Иногда он делился на две группы: крейсерский отряд (ближнее прикрытие), состоящий из двух – четырех крейсеров и следовавших на расстоянии 30-40 миль от каравана транспортов, и отряд дальнего (оперативного) прикрытия, в состав которого включались линейные корабли, крейсера, иногда и авианосцы. Отряд оперативного прикрытия двигался параллельно курсу движения конвоя или развертывался на дальних подходах к базам противника. В операционной зоне Северного флота охранение усиливалось советскими кораблями и авиацией. Кроме того, советские корабли осуществляли поиск подводных лодок и траление фарватеров на подходах к Кольскому заливу и в горле Белого моря – к Архангельску. Первый конвой вышел из Исландии в СССР 21 августа 1941 года. Он состоял из шести английских и одного датского транспорта, в охранении было два эсминца, четыре корвета и три тральщика. Конвой получил наименование по названию операции по его проводке – "Дервиш", но впоследствии в документах стал именоваться PQ-0. 31 августа 1941 года "Дервиш" без потерь прибыл в Архангельск, доставив в СССР важнейшие стратегические грузы, в том числе 3,8 тысячи глубинных бомб и магнитных мин, 15 разобранных английских истребителей "Харрикейн", вспомогательное судно "Олдерсдейл" с топливом, а также 10 тысяч тонн каучука, 1,5 тонны форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование.До конца 1941 года было проведено в обоих направлениях еще 10 конвоев. Потерь в них не было, так как Германия, рассчитывая на "молниеносную войну" против СССР, не предпринимала активных боевых действий против конвоев. Вследствие этого, с июля по декабрь 1941 года свыше 40% поставок в СССР из-за рубежа шло именно через северные порты. В 1942 году ситуация изменилась. Обеспокоенное активностью британского флота в Северной Атлантике и Баренцевом море германское командование решило покончить с арктическими перевозками. Для этого оно привлекло значительные силы авиации, подводные лодки (в отдельные периоды действовало 10-15 штук) и сосредоточило в норвежских базах большинство надводных кораблей своего флота; увеличило постановку мин на путях перехода конвоев; подвергло интенсивным ударам с воздуха Мурманск и Архангельск. Первое судно на трассе северных конвоев было потеряно 7 января 1942 года. Им стал английский пароход "Вазиристан", шедший в составе конвоя РQ-7. Первая крупная операция надводных сил Германии против союзных конвоев была проведена в марте 1942 года (кодовое наименование "Шпортпалас"). На перехват конвоя QP-8 вышли линкор "Тирпиц" в охранении трех эсминцев и подводных лодок. Германский эсминец потопил отставший от каравана судов лесовоз "Ижора" с грузом досок. Из-за воздушных атак конвой РQ-13, пришедший в Мурманск 30 марта 1942 года, потерял четыре судна и корабль охранения, не смотря на то, что начиная с этого конвоя советский Северный флот стал проводить операции, в которых участвовали почти все его силы, хотя до этого он обеспечивал движение внешних конвоев в порядке повседневной боевой деятельности. Все силы Северного флота развертывались на восточном участке маршрута движения конвоев протяженностью до 1000 миль. Но обстановка усложнялась и в апреле 1942 года из 75 судов в составе четырех конвоев, вышедших из Великобритании, Исландии и Советского Союза, было потоплено девять. 30 апреля германская подводная лодка потопила легкий британский крейсер "Эдинбург", который во главе конвоя QP-11 перевозил из Советского Союза на своем борту 465 золотых слитков общим весом 5,5 тонны, предназначенных в уплату СССР ленд-лизовских поставок сверх нормы. В конце мая 1942 года конвой РQ-16 от ударов авиации потерял шесть транспортов, седьмое судно потопила подводная лодка. В результате совместных действий германских разнородных сил авиации и флота в июле 1942 года был разгромлен конвой PQ-17 (потоплено 23 судна из 34).На них находились 210 самолетов, 430 танков, 3530 грузовых автомобилей, около 100 тысяч тонн стального листа, каучука и различных боеприпасов. Из состава команд судов погибли 153 человека. После трагедии с РQ-17 британское правительство приостановило отправку конвоев в Советский Союз. Лишь под давлением советского правительства в начале сентября 1942 года из Исландии в СССР вышел конвой РQ-18. Его прикрывал авианосец и внушительная группа надводных кораблей. В результате атаковавшие его германский флот и авиация получили должный отпор – были потоплены четыре подводные лодки и сбит 41 самолет. Конвой потерял 13 транспортов (из 40 судов) и девять самолетов.После проводки РQ-18 союзники опять отказались посылать конвои до наступления полярной ночи. В декабре 1942 года возобновилась отправка транспортных судов в СССР. За всю зиму конвои, шедшие в Советский Союз, не потеряли ни одного транспорта, а обратные потеряли шесть судов из 83. Несмотря на это, с марта по октябрь 1943 года, с наступлением полярного дня конвои через северные моря вообще не проводились, и союзники доставляли оружие и имущество в Россию через Иран. После потопления английскими кораблями в декабре 1943 года немецкого линкора "Шарнхорст" в Баренцевом море, германское командование отказалось от привлечения крупных надводных кораблей для борьбы с конвоями. Активность немецкого флота в Северной Атлантике резко уменьшилась. Основными противниками конвоев на Севере стали подводные лодки, количество которых возросло. С февраля 1944 года английское адмиралтейство возвратилось к формированию крупных конвоев для СССР с 1-3 эскортными авианосцами в охранении. С апреля по август 1944 года США и Великобритания прекратили отправку конвоев, что было связано с подготовкой и началом операции "Оверлорд" по вторжению вооруженных сил США, Великобритании и их союзников в северо-западную Францию. С августа 1944 года движение конвоев между английскими и советскими портами возобновилось, и оно продолжалось до 28 мая 1945 года.Всего в 1941-1945 годах в северные порты СССР прибыл 41 конвой и ушли из них 36. Из 813 транспортов, следовавших в составе конвоев в советские порты, противник потопил на переходе 59; 33 транспорта по различным причинам возвратились в свои базы. В обратном направлении вышло 713 транспортов, из них погибли 29 и возвратились в порты отправления восемь. При эскортировании конвоев союзники потеряли 21 корабль, из них шесть кораблей Северный флот; германский военно-морской флот – 17 подводных лодок, два линкора и три эсминца. Всего за годы войны северным маршрутом доставлено 36% всех военных грузов.Союзные конвои имели стратегическое значение как для СССР, так и для западных держав. Грузы сами по себе представляли неоспоримую ценность для Советского союза, кроме того, в ходе действий по защите конвоев гитлеровским вооруженным силам наносился значительный урон. Огромное значение имела и моральная составляющая операций: конвои являлись практическим воплощением сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в деле борьбы с фашизмом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, великая отечественная война (1941-1945)