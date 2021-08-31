Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/kontent-1748076439.html
В Киеве придумали, как сократить российский контент в украинском YouTube
В Киеве придумали, как сократить российский контент в украинском YouTube - РИА Новости, 31.08.2021
В Киеве придумали, как сократить российский контент в украинском YouTube
Украина предложила Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T21:15
2021-08-31T21:15
в мире
технологии
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
доктор веб
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украина предложила Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube, чтобы уменьшить количество российского контента, сообщил во вторник вице-премьер, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с Джо Байденом."Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - написал Федоров на своей странице в Facebook."Рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине, и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества. Ведь мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес", - добавил вице-премьер.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
https://ria.ru/20210831/ukraina-1748022080.html
https://ria.ru/20210831/pravda-1748070293.html
https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f1298b9cf65cca75b046f2b68ad50604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, доктор веб, одноклассники, михаил федоров, яндекс, россия
21:15 31.08.2021
 
В Киеве придумали, как сократить российский контент в украинском YouTube

В кабмине Украины предложили меры по сокращению российского контента в украинском YouTube

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украина предложила Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube, чтобы уменьшить количество российского контента, сообщил во вторник вице-премьер, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с Джо Байденом.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 16:10
В США назвали поддержку "воинствующей" Украины неразумной и опасной
"Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - написал Федоров на своей странице в Facebook.
"Рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине, и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества. Ведь мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес", - добавил вице-премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 20:18
В США призвали Байдена раскрыть Зеленскому "горькую правду"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 20:01
В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину
 
В миреТехнологииКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДоктор ВебОдноклассникиМихаил ФедоровЯндексРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния