В Киеве придумали, как сократить российский контент в украинском YouTube
В кабмине Украины предложили меры по сокращению российского контента в украинском YouTube
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украина предложила Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube, чтобы уменьшить количество российского контента, сообщил во вторник вице-премьер, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с Джо Байденом.
"Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - написал Федоров на своей странице в Facebook.
"Рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине, и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества. Ведь мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес", - добавил вице-премьер.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.