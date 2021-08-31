https://ria.ru/20210831/konkurs-1748015625.html
Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project
Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project - РИА Новости, 31.08.2021
Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project
Проект школы села Крутой Лог Белгородской области поборется за победу в международном конкурсе Build School Project 2021, сообщает во вторник облправительство. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:44
2021-08-31T15:44
2021-08-31T15:44
белгородская область
армения
италия
архитектура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Проект школы села Крутой Лог Белгородской области поборется за победу в международном конкурсе Build School Project 2021, сообщает во вторник облправительство.Школа заявлена в номинации "реализованные проекты"."Документы для участия уже направлены. Школа рассчитана на 225 учеников. Общая площадь здания – 6,3 тысячи квадратных метров. Строительство началось в сентябре 2019 года по федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". 1 сентября в новой школе прозвучит первый звонок", - говорится в сообщении.Как отмечают областные власти, над проектом работали специалисты Белгородоблпроекта совместно со шведской компанией Semren & Månsson."Скандинавский подход заключается в создании многофункциональных пространств внутри школы. Воедино весь архитектурный объем собирает многосветный атриум c широкими деревянными ступенями, которые одновременно служат внутренней лестницей, местом общения и проведения больших общешкольных мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, на территории образовательного учреждения оборудованы зоны рекреации для школьников различных возрастных групп, а также спортивные зоны.Это не первый проект, который команда Белгородоблпроекта выставляет на престижный конкурс Build School Project. В 2019 году серебряный диплом получила начальная школа с детским садом "Акварель" в микрорайоне Новая жизнь, как лучший объект нового строительства. В 2020 году также серебряным дипломом отмечена начальная школа с детским садом в микрорайоне Таврово-10.Build School Project – самый масштабный в России смотр-конкурс проектов и построек дошкольных и школьных зданий, который призван обеспечить их скорейшее воплощение в жизнь. За четыре года в нем приняли участие более 150 архитектурных компаний, среди которых бюро из Финляндии, Голландии, Италии, Испании, Великобритании, Люксембурга, Латвии, Сербии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Украины.Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 2 октября на выставке Build School 2021.
https://ria.ru/20210813/belgorod-1745639802.html
https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747482961.html
армения
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, италия, архитектура, россия
Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project
Проект школы в Белгородской области примет участие в конкурсе Build School Project 2021
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости.
Проект школы села Крутой Лог Белгородской области
поборется за победу в международном конкурсе Build School Project 2021, сообщает во вторник облправительство.
Школа заявлена в номинации "реализованные проекты".
"Документы для участия уже направлены. Школа рассчитана на 225 учеников. Общая площадь здания – 6,3 тысячи квадратных метров. Строительство началось в сентябре 2019 года по федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". 1 сентября в новой школе прозвучит первый звонок", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, над проектом работали специалисты Белгородоблпроекта совместно со шведской компанией Semren & Månsson.
"Скандинавский подход заключается в создании многофункциональных пространств внутри школы. Воедино весь архитектурный объем собирает многосветный атриум c широкими деревянными ступенями, которые одновременно служат внутренней лестницей, местом общения и проведения больших общешкольных мероприятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории образовательного учреждения оборудованы зоны рекреации для школьников различных возрастных групп, а также спортивные зоны.
Это не первый проект, который команда Белгородоблпроекта выставляет на престижный конкурс Build School Project. В 2019 году серебряный диплом получила начальная школа с детским садом "Акварель" в микрорайоне Новая жизнь, как лучший объект нового строительства. В 2020 году также серебряным дипломом отмечена начальная школа с детским садом в микрорайоне Таврово-10.
Build School Project – самый масштабный в России
смотр-конкурс проектов и построек дошкольных и школьных зданий, который призван обеспечить их скорейшее воплощение в жизнь. За четыре года в нем приняли участие более 150 архитектурных компаний, среди которых бюро из Финляндии, Голландии
, Италии
, Испании
, Великобритании
, Люксембурга
, Латвии
, Сербии
, Белоруссии
, Армении
, Казахстана
, Киргизии
, Украины
.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 2 октября на выставке Build School 2021.