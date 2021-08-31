https://ria.ru/20210831/konkurs-1748015625.html

Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project

Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project - РИА Новости, 31.08.2021

Проект белгородской школы примет участие в конкурсе Build School Project

Проект школы села Крутой Лог Белгородской области поборется за победу в международном конкурсе Build School Project 2021, сообщает во вторник облправительство. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:44

2021-08-31T15:44

2021-08-31T15:44

белгородская область

армения

италия

архитектура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Проект школы села Крутой Лог Белгородской области поборется за победу в международном конкурсе Build School Project 2021, сообщает во вторник облправительство.Школа заявлена в номинации "реализованные проекты"."Документы для участия уже направлены. Школа рассчитана на 225 учеников. Общая площадь здания – 6,3 тысячи квадратных метров. Строительство началось в сентябре 2019 года по федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". 1 сентября в новой школе прозвучит первый звонок", - говорится в сообщении.Как отмечают областные власти, над проектом работали специалисты Белгородоблпроекта совместно со шведской компанией Semren & Månsson."Скандинавский подход заключается в создании многофункциональных пространств внутри школы. Воедино весь архитектурный объем собирает многосветный атриум c широкими деревянными ступенями, которые одновременно служат внутренней лестницей, местом общения и проведения больших общешкольных мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, на территории образовательного учреждения оборудованы зоны рекреации для школьников различных возрастных групп, а также спортивные зоны.Это не первый проект, который команда Белгородоблпроекта выставляет на престижный конкурс Build School Project. В 2019 году серебряный диплом получила начальная школа с детским садом "Акварель" в микрорайоне Новая жизнь, как лучший объект нового строительства. В 2020 году также серебряным дипломом отмечена начальная школа с детским садом в микрорайоне Таврово-10.Build School Project – самый масштабный в России смотр-конкурс проектов и построек дошкольных и школьных зданий, который призван обеспечить их скорейшее воплощение в жизнь. За четыре года в нем приняли участие более 150 архитектурных компаний, среди которых бюро из Финляндии, Голландии, Италии, Испании, Великобритании, Люксембурга, Латвии, Сербии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Украины.Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 2 октября на выставке Build School 2021.

https://ria.ru/20210813/belgorod-1745639802.html

https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747482961.html

армения

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, италия, архитектура, россия