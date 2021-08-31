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В Липецкой области детям-сиротам компенсируют расходы на найм жилья
В Липецкой области детям-сиротам компенсируют расходы на найм жилья - РИА Новости, 31.08.2021
В Липецкой области детям-сиротам компенсируют расходы на найм жилья
Новая мера поддержки детей-сирот появится в Липецкой области, они смогут получить компенсацию за найм жилья в ожидании получения своего собственного, сообщил... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:06
2021-08-31T15:06
2021-08-31T15:06
липецкая область
елец
липецк
липецкая область
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Новая мера поддержки детей-сирот появится в Липецкой области, они смогут получить компенсацию за найм жилья в ожидании получения своего собственного, сообщил глава региона Игорь Артамонов По его словам, соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Ежемесячная денежная компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения будет предоставлена при одновременном соблюдении двух условий: право на предоставление жилого помещения уже наступило; договор найма (поднайма) жилого помещения на территории Липецкой области заключён в соответствии с действующим законодательством. Сейчас в Липецкой области более 1,7 тысячи детей-сирот, для которых право на получение жилья уже наступило.Артамонов отметил, что величина компенсации будет зависеть от фактических затрат, но не более 8 тысяч рублей. Это максимальный объём помощи для проживающих по договору найма (поднайма) жилого помещения в Липецке и Ельце, в других населённых пунктах Липецкой области максимальный размер компенсации составит не более 5 тысяч рублей."Необходимо увеличивать объемы вводимого жилья, обеспечивать его доступность, особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенным слоям населения", - сказал Артамонов.
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елец, липецк, липецкая область, жилье, игорь артамонов