Соловьев резко ответил комику Квашонкину, оскорбившему Россию

"Это ничтожество говорит не о власти, не о политической системе, он говорит о стране. <…> За существование которой проливали кровь его предки, о стране, где могилы его предков. <...> Он унижает весь свой род. Вот это презрительное "эта ваша" — это то, за что отдавали жизнь его деды и прадеды. Ведь наверняка у него в роду были достойные люди", — сказал Соловьев в эфире своего ютьюб-канала.