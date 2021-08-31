17:34 31.08.2021 (обновлено: 18:30 31.08.2021)
Соловьев резко ответил комику Квашонкину, оскорбившему Россию
Телеведущий Соловьев назвал "нацистским выкидышем" комика Квашонкина, оскорбившего Россию
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о юмористе Алексее Квашонкине, оскорбившем Россию.
Журналист показал отрывок из выступления комика, на котором тот предложил белорусским зрителям заменить название "Россия" матерным словом. Взамен Квашонкин пообещал до конца жизни называть соседнее государство Беларусью. На шоу присутствовал комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признали нежелательным.
"Это ничтожество говорит не о власти, не о политической системе, он говорит о стране. <…> За существование которой проливали кровь его предки, о стране, где могилы его предков. <...> Он унижает весь свой род. Вот это презрительное "эта ваша" — это то, за что отдавали жизнь его деды и прадеды. Ведь наверняка у него в роду были достойные люди", — сказал Соловьев в эфире своего ютьюб-канала.
По мнению телеведущего, Квашонкин "навлек вековой позор" на свою семью, поскольку "повторил догматы Гитлера и нацистов".
"Это все геббельсовские выкидыши", — возмутился телеведущий.
Ранее Таганский суд Москвы приговорил коллегу Алексея Квашонкина комика Идрака Мирзализаде к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для дела стали его высказывания о "русских и фекалиях", вызвавшие недовольство россиян. По словам юмориста, его слова вырвали из контекста, а сам монолог высмеивал ксенофобию.
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде, поскольку это может угрожать общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.
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