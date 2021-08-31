https://ria.ru/20210831/klassy-1747937974.html

Власти Краснодара прокомментировали обустройство классов в коридорах школы

Власти Краснодара прокомментировали обустройство классов в коридорах школы - РИА Новости, 31.08.2021

Власти Краснодара прокомментировали обустройство классов в коридорах школы

Организация учебных классов в коридорах краснодарской школы является временным оперативным решением, там есть все необходимое для обучения, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:46

2021-08-31T09:46

2021-08-31T09:46

общество

образование - общество

краснодар

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КРАСНОДАР, 31 авг – РИА Новости. Организация учебных классов в коридорах краснодарской школы является временным оперативным решением, там есть все необходимое для обучения, сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы.Подписчик одного из краснодарских Telegram-каналов прислал фотографию, на которой видно, что учебный класс в школе организован в коридоре – пространство отгородили временной конструкцией из металлопластика. В комментарии к посту отмечалось, что так образован учебный кабинет 3 "З" класса в городской школе № 102. Подписчик сетовал на отсутствие в таком "классе" кондиционера, воды, при этом напольное покрытие выполнено из кафеля. Помимо этого он жаловался, что 9-летние дети будут учиться в "третью" смену, а последний урок заканчивается в 19.10."Как пояснили в департаменте образования администрации Краснодара, из-за большого количества учеников и для расширения образовательного пространства в школе № 102 в настоящее время организованы 4 временных мобильных класса – два для начальной и два для средней и старшей школы. Все классы оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием. Такие классы – временное оперативное решение, как только необходимость в них отпадет, их разберут", - сообщили в пресс-службе мэрии, комментируя практику обустройства учебных кабинетов в школьных коридорах.Ранее администрация Краснодара сообщала, что в следующем году в городе откроются три новые школы, а до конца текущего начнется строительство еще семи образовательных учреждений общей вместимостью в 8,6 тысячи мест.По данным краевых властей, в этом году 1 сентября за парты сядут более 725 тысяч школьников, 79 тысяч из которых - первоклассники. Праздничные линейки на Кубани в День знаний пройдут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов, присутствовать на них смогут только родители первоклашек.

https://ria.ru/20210828/kravtsov-1747653224.html

https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, краснодар