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Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком
Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком - РИА Новости, 31.08.2021
Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком
Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:18
2021-08-31T19:18
2021-08-31T19:55
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
зарина догузова
россия
кешбэк
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.В Ростуризме отметили, что продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей."Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова привели в сообщении ведомства.В ведомстве отметили, что исходя из текущего спроса, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще порядка 100 тысяч туристов. "В результате отрасль получит более 2 миллиардов рублей дополнительного дохода", - уточнили в Ростуризме.Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой МИР, на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров."Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 миллиарда рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 миллиардов рублей. Было совершено 727,89 тысяч транзакций", - рассказали в ведомстве.В Ростуризме отметили, что традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень. Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару."Активизируются и горнолыжники, которые предпочитают первыми прокатиться по свежевыпавшему снегу и заранее планируют свои поездки на российские горнолыжные курорты. Период бронирования растянулся вплоть до 22 декабря", - добавили в пресс-службе Ростуризма и отметили, что расширение окна продаж также позволит привлечь новых туристов на круизные речные направления."Программа Ростуризма позволила получить отелям оборотные средства для поддержания текущей деятельности, выплаты заработной платы, сохранила рабочие места и обеспечила увеличение собираемости налогов. Также увеличились бронирования по регионам, в том числе наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210827/ekonomiya-1747316838.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, россия, кешбэк
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ростуризм
продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", - сказали в ведомстве.
В Ростуризме отметили, что продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей.
"Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова
, чьи слова привели в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что исходя из текущего спроса, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России
осенью смогут отправиться еще порядка 100 тысяч туристов. "В результате отрасль получит более 2 миллиардов рублей дополнительного дохода", - уточнили в Ростуризме.
Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой МИР, на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.
"Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 миллиарда рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 миллиардов рублей. Было совершено 727,89 тысяч транзакций", - рассказали в ведомстве.
В Ростуризме отметили, что традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край
, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень
. Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области
, Татарстан, Калининград
, Москву, Санкт-Петербург
и Самару.
"Активизируются и горнолыжники, которые предпочитают первыми прокатиться по свежевыпавшему снегу и заранее планируют свои поездки на российские горнолыжные курорты. Период бронирования растянулся вплоть до 22 декабря", - добавили в пресс-службе Ростуризма и отметили, что расширение окна продаж также позволит привлечь новых туристов на круизные речные направления.
"Программа Ростуризма позволила получить отелям оборотные средства для поддержания текущей деятельности, выплаты заработной платы, сохранила рабочие места и обеспечила увеличение собираемости налогов. Также увеличились бронирования по регионам, в том числе наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений", - заключили в ведомстве.