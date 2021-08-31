https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1747963443.html

В Казахстане назначили нового министра обороны

В Казахстане назначили нового министра обороны - РИА Новости, 31.08.2021

В Казахстане назначили нового министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром обороны бывшего первого заместителя главы ведомства Мурата Бектанова, сообщила во... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:04

2021-08-31T12:04

2021-08-31T12:17

казахстан

в мире

жамбылская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 31 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром обороны бывшего первого заместителя главы ведомства Мурата Бектанова, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера."Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Бектанов освобожден от должности первого заместителя министра обороны Казахстана – начальника генерального штаба вооруженных сил республики.Токаев во вторник принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, подавшего рапорт после ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Там в результате пожара и взрывов погибли по меньшей мере 15 человек.

https://ria.ru/20210829/sklad-1747717731.html

казахстан

жамбылская область

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казахстан, в мире, жамбылская область, касым-жомарт токаев