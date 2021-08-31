https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1747963443.html
В Казахстане назначили нового министра обороны
В Казахстане назначили нового министра обороны - РИА Новости, 31.08.2021
В Казахстане назначили нового министра обороны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром обороны бывшего первого заместителя главы ведомства Мурата Бектанова, сообщила во... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:04
2021-08-31T12:04
2021-08-31T12:17
казахстан
в мире
жамбылская область
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 31 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром обороны бывшего первого заместителя главы ведомства Мурата Бектанова, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера."Назначить Бектанова Мурата Карибаевича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Бектанов освобожден от должности первого заместителя министра обороны Казахстана – начальника генерального штаба вооруженных сил республики.Токаев во вторник принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, подавшего рапорт после ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Там в результате пожара и взрывов погибли по меньшей мере 15 человек.
https://ria.ru/20210829/sklad-1747717731.html
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казахстан, в мире, жамбылская область, касым-жомарт токаев
12:04 31.08.2021 (обновлено: 12:17 31.08.2021)
В Казахстане назначили нового министра обороны
Президент Казахстана Токаев подписал указ о назначении министром обороны Мурата Бектанова