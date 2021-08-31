https://ria.ru/20210831/karty-1748060804.html

В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты

В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты - РИА Новости, 31.08.2021

В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты

В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:13

2021-08-31T19:13

2021-08-31T19:13

тверская область

кимры

ржевский район

тверская область

почта россии

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 31 авг – РИА Новости. В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные карты, сообщает пресс-служба регионального правительства."Решение об этом принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел Губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.Приобрести школьную транспортную карту можно в киосках "Тверьсоюзпечать" или в отделениях "Почты России". Её залоговая стоимость составляет 50 рублей. В учебном заведении карту необходимо зарегистрировать и получить справку, которую вместе с картой учащиеся должны предоставлять контролеру при проверке оплаты проезда.Кроме того, запущена виртуальная школьная карта в мобильном приложении "Транспорта Верхневолжья" "Волга", в этом случае не требуется приобретать пластиковую карту. В прошлом учебном году школьные проездные действовали в Твери, в системе были зарегистрированы 34 тысячи школьников, которые совершили более 900 тысяч поездок, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210827/obrazovanie-1747543720.html

кимры

ржевский район

тверская область

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кимры, ржевский район, тверская область, почта россии, игорь руденя