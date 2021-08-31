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Тверская область
https://ria.ru/20210831/karty-1748060804.html
В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты
В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты - РИА Новости, 31.08.2021
В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты
В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:13
2021-08-31T19:13
тверская область
кимры
ржевский район
тверская область
почта россии
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ТВЕРЬ, 31 авг – РИА Новости. В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные карты, сообщает пресс-служба регионального правительства."Решение об этом принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел Губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.Приобрести школьную транспортную карту можно в киосках "Тверьсоюзпечать" или в отделениях "Почты России". Её залоговая стоимость составляет 50 рублей. В учебном заведении карту необходимо зарегистрировать и получить справку, которую вместе с картой учащиеся должны предоставлять контролеру при проверке оплаты проезда.Кроме того, запущена виртуальная школьная карта в мобильном приложении "Транспорта Верхневолжья" "Волга", в этом случае не требуется приобретать пластиковую карту. В прошлом учебном году школьные проездные действовали в Твери, в системе были зарегистрированы 34 тысячи школьников, которые совершили более 900 тысяч поездок, отметили в пресс-службе.
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кимры, ржевский район, тверская область, почта россии, игорь руденя
19:13 31.08.2021
 

В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты

© Фото : Правительство Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 31 авг – РИА Новости. В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные карты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение об этом принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел Губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.
Приобрести школьную транспортную карту можно в киосках "Тверьсоюзпечать" или в отделениях "Почты России". Её залоговая стоимость составляет 50 рублей. В учебном заведении карту необходимо зарегистрировать и получить справку, которую вместе с картой учащиеся должны предоставлять контролеру при проверке оплаты проезда.
Кроме того, запущена виртуальная школьная карта в мобильном приложении "Транспорта Верхневолжья" "Волга", в этом случае не требуется приобретать пластиковую карту. В прошлом учебном году школьные проездные действовали в Твери, в системе были зарегистрированы 34 тысячи школьников, которые совершили более 900 тысяч поездок, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьКимрыРжевский районТверская областьПочта РоссииИгорь Руденя
 
 
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