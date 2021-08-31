https://ria.ru/20210831/karty-1748060804.html
В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты
В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты - РИА Новости, 31.08.2021
В ряде муниципалитетов Верхневолжья ввели школьные проездные карты
В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:13
2021-08-31T19:13
2021-08-31T19:13
тверская область
кимры
ржевский район
тверская область
почта россии
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748061471_168:355:1585:1152_1920x0_80_0_0_cb83fcfccf677e7bcb8730bd0ba9a206.jpg
ТВЕРЬ, 31 авг – РИА Новости. В Твери, Кимрах, Ржеве и Ржевском районе в новом учебном году в общественном транспорте новой модели пассажирских перевозок будут действовать школьные проездные карты, сообщает пресс-служба регионального правительства."Решение об этом принято на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел Губернатор Игорь Руденя", - отметили в пресс-службе.Приобрести школьную транспортную карту можно в киосках "Тверьсоюзпечать" или в отделениях "Почты России". Её залоговая стоимость составляет 50 рублей. В учебном заведении карту необходимо зарегистрировать и получить справку, которую вместе с картой учащиеся должны предоставлять контролеру при проверке оплаты проезда.Кроме того, запущена виртуальная школьная карта в мобильном приложении "Транспорта Верхневолжья" "Волга", в этом случае не требуется приобретать пластиковую карту. В прошлом учебном году школьные проездные действовали в Твери, в системе были зарегистрированы 34 тысячи школьников, которые совершили более 900 тысяч поездок, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210827/obrazovanie-1747543720.html
кимры
ржевский район
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748061471_218:362:1271:1152_1920x0_80_0_0_5ea23d489de4e5c82e91c0736eae6030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кимры, ржевский район, тверская область, почта россии, игорь руденя