https://ria.ru/20210831/kandagar-1748047691.html

В Кандагаре отпраздновали конец военного присутствия США

В Кандагаре отпраздновали конец военного присутствия США - РИА Новости, 31.08.2021

В Кандагаре отпраздновали конец военного присутствия США

Большие толпы людей вышли во вторник на улицы афганского Кандагара, неся белые флаги "Талибана"* и скандируя лозунги, приветствующие окончание военного... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:45

2021-08-31T17:45

2021-08-31T17:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

нато

россия

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КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Большие толпы людей вышли во вторник на улицы афганского Кандагара, неся белые флаги "Талибана"* и скандируя лозунги, приветствующие окончание военного присутствия США в стране, сообщили РИА Новости местные жители.Город Кандагар расположен в одноименной провинции на юге Афганистана. Многие лидеры "Талибана"* - выходцы именно из этой провинции.Среди собравшихся много талибов - в частности, боевик Джаббар, который призвал радикальное движение "поблагодарить Бога за то, что наступил мир, оккупация завершилась". По его мнению, теперь необходимо жить в "братстве", поддерживая в стране спокойную обстановку.Аналогичное мероприятие прошло и в юго-восточном городе Хост - центре одноименной провинции, расположенном недалеко от пакистанской границы. Один из жителей Хоста, Мохаммад Шах, по телефону рассказал РИА Новости, что порадоваться завершению военной миссии США собрались "сотни людей". В Хосте участники "празднования" наряду с белым талибским флагом демонстрировали и привычный трехцветный флаг Афганистана, против которого выступают талибы.Окончание военного присутствия США в Афганистане приветствовали и ряд бывших афганских чиновников. Один из них - бывший министр финансов Афганистана Хазрат Омар Захилвал - отметил в Twitter, что произошли "поражение США и НАТО" и "победа талибов". Мир в стране все еще предстоит установить, добавил экс-министр.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html

https://ria.ru/20210831/afghanistan-1747996594.html

сша

кабул (город)

афганистан

россия

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Толпы людей с флагами "Талибана" празднуют уход американцев в Кандагаре Толпы людей с флагами "Талибана" празднуют уход американцев в Кандагаре 2021-08-31T17:45 true PT1M28S

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, нато, россия