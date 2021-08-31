https://ria.ru/20210831/kabul-1747936955.html

Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 31.08.2021

Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Кабульский аэропорт, откуда ушли американские военные, скоро откроется для гражданской авиации. Об этом РИА Новости рассказал представитель "Талибана"* Забиулла РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:32

2021-08-31T09:32

2021-08-31T10:05

в мире

сша

кабул (город)

талибан

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg

КАБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Кабульский аэропорт, откуда ушли американские военные, скоро откроется для гражданской авиации. Об этом РИА Новости рассказал представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид."Большая часть оборудования повреждена, мы работаем над ее восстановлением", — отметил собеседник агентства.Ранее член политофиса движения Мухаммед Наим заявил, что новым властям потребуется помощь в организации технической стороны работы объекта, тогда как вопросами безопасности они займутся сами.В ночь на вторник Пентагон объявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль талибов.Боевики "Талибана"* в середине лета провели стремительное наступление и захватили большинство городов страны, объявив об окончании длительной войны. Остается одна неподконтрольная им провинция — Панджшер, там сосредоточены силы сопротивления. *Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/porazhenie-1747920853.html

сша

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, министерство обороны сша