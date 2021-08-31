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Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула
Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 31.08.2021
Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула
Кабульский аэропорт, откуда ушли американские военные, скоро откроется для гражданской авиации. Об этом РИА Новости рассказал представитель "Талибана"* Забиулла РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:32
2021-08-31T10:05
в мире
сша
кабул (город)
талибан
министерство обороны сша
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КАБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Кабульский аэропорт, откуда ушли американские военные, скоро откроется для гражданской авиации. Об этом РИА Новости рассказал представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид."Большая часть оборудования повреждена, мы работаем над ее восстановлением", — отметил собеседник агентства.Ранее член политофиса движения Мухаммед Наим заявил, что новым властям потребуется помощь в организации технической стороны работы объекта, тогда как вопросами безопасности они займутся сами.В ночь на вторник Пентагон объявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль талибов.Боевики "Талибана"* в середине лета провели стремительное наступление и захватили большинство городов страны, объявив об окончании длительной войны. Остается одна неподконтрольная им провинция — Панджшер, там сосредоточены силы сопротивления. *Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, кабул (город), талибан, министерство обороны сша
09:32 31.08.2021 (обновлено: 10:05 31.08.2021)
 
Представитель "Талибана"* рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Представитель "Талибана"*: аэропорт в Кабуле вскоре заработает для гражданской авиации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Кабульский аэропорт, откуда ушли американские военные, скоро откроется для гражданской авиации. Об этом РИА Новости рассказал представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид.
"Большая часть оборудования повреждена, мы работаем над ее восстановлением", — отметил собеседник агентства.
Ранее член политофиса движения Мухаммед Наим заявил, что новым властям потребуется помощь в организации технической стороны работы объекта, тогда как вопросами безопасности они займутся сами.
В ночь на вторник Пентагон объявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль талибов.
Боевики "Талибана"* в середине лета провели стремительное наступление и захватили большинство городов страны, объявив об окончании длительной войны. Остается одна неподконтрольная им провинция — Панджшер, там сосредоточены силы сопротивления.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреСШАКабул (город)ТалибанМинистерство обороны США
 
 
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