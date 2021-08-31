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Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ
Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ - РИА Новости, 31.08.2021
Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ
Аэропорт в Кабуле перешел под полный контроль движения "Талибан"* после завершения вывода войск США, сообщили телеканалу Al-Jazeera источники в движении. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:00
2021-08-31T00:00
2021-08-31T00:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
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талибан
афганистан
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт в Кабуле перешел под полный контроль движения "Талибан"* после завершения вывода войск США, сообщили телеканалу Al-Jazeera источники в движении."Аэропорт Кабула перешел под наш полный контроль после вывода войск США", - сообщили в движении. Ранее Пентагон подтвердил завершение 20-летней миссии США в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747910168.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия
00:00 31.08.2021 (обновлено: 00:01 31.08.2021)
Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ
Al-Jazeera: аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"* после вывода войск США