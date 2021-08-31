https://ria.ru/20210831/kabul-1747910709.html

Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ

Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ - РИА Новости, 31.08.2021

Аэропорт Кабула перешел под полный контроль "Талибана"*, заявили СМИ

Аэропорт в Кабуле перешел под полный контроль движения "Талибан"* после завершения вывода войск США, сообщили телеканалу Al-Jazeera источники в движении. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:00

2021-08-31T00:00

2021-08-31T00:01

захват власти в афганистане талибами

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сша

талибан

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министерство обороны сша

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт в Кабуле перешел под полный контроль движения "Талибан"* после завершения вывода войск США, сообщили телеканалу Al-Jazeera источники в движении."Аэропорт Кабула перешел под наш полный контроль после вывода войск США", - сообщили в движении. Ранее Пентагон подтвердил завершение 20-летней миссии США в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210830/afganistan-1747910168.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия