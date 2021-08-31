https://ria.ru/20210831/italiya-1747955423.html
В Италии на улицах установили киоски с бесплатной питьевой водой
В Италии на улицах установили киоски с бесплатной питьевой водой - РИА Новости, 31.08.2021
В Италии на улицах установили киоски с бесплатной питьевой водой
На улицах Турина появились киоски с бесплатной питьевой водой, сообщает "Европульс". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:31
2021-08-31T15:31
2021-08-31T16:48
туризм
италия
турин
новости - туризм
туризм
экология
газированная вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/50/1555945001_0:67:3124:1824_1920x0_80_0_0_d250f410a43db7047f3754aaa8eee96a.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На улицах Турина появились киоски с бесплатной питьевой водой, сообщает "Европульс".Всего в Турине установили 200 таких "точек". Там можно выпить стакан прохладной или теплой негазированной воды. Таким образом мэрия хочет изменить привычку горожан покупать жидкости в пластиковых бутылках, которые засоряют улицы. Киоски предлагают и газированную воду, однако за нее придется заплатить пять центов. Но иногда и ее будут разливать бесплатно.Недавно испанские ученые подсчитали, что вода в пластиковых бутылках в 3,5 тысячи раз вреднее для окружающей среды, чем из-под крана — для изготовления одной пластмассовой тары требуется в три раза больше воды, чем она может вместить.
https://ria.ru/20210829/matsuev-1747439270.html
италия
турин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/50/1555945001_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_5421ebdcec766d2e1ca823e941036cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, турин, новости - туризм, туризм, экология, газированная вода