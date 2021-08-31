https://ria.ru/20210831/italiya-1747955423.html

В Италии на улицах установили киоски с бесплатной питьевой водой

В Италии на улицах установили киоски с бесплатной питьевой водой - РИА Новости, 31.08.2021

В Италии на улицах установили киоски с бесплатной питьевой водой

На улицах Турина появились киоски с бесплатной питьевой водой, сообщает "Европульс". РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:31

2021-08-31T15:31

2021-08-31T16:48

туризм

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туризм

экология

газированная вода

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На улицах Турина появились киоски с бесплатной питьевой водой, сообщает "Европульс".Всего в Турине установили 200 таких "точек". Там можно выпить стакан прохладной или теплой негазированной воды. Таким образом мэрия хочет изменить привычку горожан покупать жидкости в пластиковых бутылках, которые засоряют улицы. Киоски предлагают и газированную воду, однако за нее придется заплатить пять центов. Но иногда и ее будут разливать бесплатно.Недавно испанские ученые подсчитали, что вода в пластиковых бутылках в 3,5 тысячи раз вреднее для окружающей среды, чем из-под крана — для изготовления одной пластмассовой тары требуется в три раза больше воды, чем она может вместить.

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италия

турин

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италия, турин, новости - туризм, туризм, экология, газированная вода