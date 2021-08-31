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Эксперт назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке
Эксперт назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке - РИА Новости, 31.08.2021
Эксперт назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке
Существует несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T06:53
2021-08-31T06:53
общество
жилье
ипотека
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Существует несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, причем эти способы могут быть эффективны и по-отдельности, и в комплексе, рассказала РИА Новости эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Во-первых, по ее словам, при выборе кредита не стоит доверять банковскому специалисту, а лучше самому изучить все льготные ипотечные программы - как федеральные, так и региональные и рассмотреть возможность получения льготных условий, даже если для этого потребуется время. Во-вторых, лучше выбрать банк, с которым уже сложились "отношения" - есть зарплатный проект, вклады. В этом случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.Оформление страховки также повод получить более низкий процент. Однако банк нередко предлагает страховку дороже, чем непосредственно страховая компания. "В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем "страховом" предложении", - рассказала Дайнеко. Четвертый способ – брать ипотеку на максимально возможный срок. Это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика. При досрочном погашении эксперт советует снижать ежемесячный платеж, а не сократить срок кредитования: в этом случае досрочно внесенная сумма уменьшит "тело" кредита.Синить размер кредита и соответственно, выплаты по нему, поможет использование материнского капитала. Однако не стоит забывать про возникающие в этом случае обязательства: наделить долями членов семьи. По закону в течение 6 месяцев после погашения кредита необходимо выделить доли недвижимости всем членам семьи, включая детей, которые родились после покупки недвижимости.Пятый способ актуален для того, кто уже выплачивает кредит – он может ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретённое жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Он также может рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Выгодные условия в этом случае - это снижение процентной ставки не менее чем на 2 процентных пункта, и только в том случае, когда срок кредитования по старому договору еще велик.Если заемщик оказался в трудной ситуации – потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы – можно потребовать у банка "ипотечных каникул". Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Стоит помнить, что "ипотечные каникулы" предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия - в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье - единственное.В самой тяжелой ситуации заемщик может обратиться за реструктуризацией. Но в отличие от "ипотечных каникул", у банка есть право отказать. Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными – удлинение срока кредита, отсрочка платежей. В любом случае, это не самый выгодный инструмент и пользоваться им стоит только для разрешения сложных жизненных ситуаций, предупреждает эксперт.
https://ria.ru/20210830/ipoteka-1747775824.html
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общество, жилье, ипотека
06:53 31.08.2021
 
Эксперт назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке

Эксперт Дайнеко назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке

© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Существует несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, причем эти способы могут быть эффективны и по-отдельности, и в комплексе, рассказала РИА Новости эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Во-первых, по ее словам, при выборе кредита не стоит доверять банковскому специалисту, а лучше самому изучить все льготные ипотечные программы - как федеральные, так и региональные и рассмотреть возможность получения льготных условий, даже если для этого потребуется время. Во-вторых, лучше выбрать банк, с которым уже сложились "отношения" - есть зарплатный проект, вклады. В этом случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Оформление страховки также повод получить более низкий процент. Однако банк нередко предлагает страховку дороже, чем непосредственно страховая компания. "В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем "страховом" предложении", - рассказала Дайнеко. Четвертый способ – брать ипотеку на максимально возможный срок. Это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика. При досрочном погашении эксперт советует снижать ежемесячный платеж, а не сократить срок кредитования: в этом случае досрочно внесенная сумма уменьшит "тело" кредита.
Синить размер кредита и соответственно, выплаты по нему, поможет использование материнского капитала. Однако не стоит забывать про возникающие в этом случае обязательства: наделить долями членов семьи. По закону в течение 6 месяцев после погашения кредита необходимо выделить доли недвижимости всем членам семьи, включая детей, которые родились после покупки недвижимости.
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Россияне чаще всего берут ипотеку для защиты сбережений от инфляции
Пятый способ актуален для того, кто уже выплачивает кредит – он может ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретённое жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Он также может рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Выгодные условия в этом случае - это снижение процентной ставки не менее чем на 2 процентных пункта, и только в том случае, когда срок кредитования по старому договору еще велик.
Если заемщик оказался в трудной ситуации – потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы – можно потребовать у банка "ипотечных каникул". Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Стоит помнить, что "ипотечные каникулы" предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия - в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье - единственное.
В самой тяжелой ситуации заемщик может обратиться за реструктуризацией. Но в отличие от "ипотечных каникул", у банка есть право отказать. Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными – удлинение срока кредита, отсрочка платежей. В любом случае, это не самый выгодный инструмент и пользоваться им стоит только для разрешения сложных жизненных ситуаций, предупреждает эксперт.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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