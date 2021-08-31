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Смартфонов iPhone 13 не хватит всем желающим
Смартфонов iPhone 13 не хватит всем желающим - РИА Новости, 31.08.2021
Смартфонов iPhone 13 не хватит всем желающим
Новый iPhone станет дефицитом в первые месяцы продаж из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Mydrivers. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:28
2021-08-31T11:28
2021-08-31T11:28
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новый iPhone станет дефицитом в первые месяцы продаж из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Mydrivers.Сбой в производстве зафиксирован у ключевых поставщиков многослойных керамических конденсаторов — Murata Manufacturing Co., Ltd. и Taiyo Yuden. Заводы в Японии и Малайзии приостановили работу из-за очередной вспышки коронавируса среди работников предприятий. Эти события могут повлиять на отгрузку комплектующих и выполнение плана по сборке iPhone 13.Смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.Анонс семейства смартфонов iPhone 13 состоится 14 сентября. Позже смартфоны поступят в продажу, стоимость новинок пока не раскрывается.
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технологии, apple, apple iphone
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Новый iPhone станет дефицитом в первые месяцы продаж из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает
Mydrivers.
Сбой в производстве зафиксирован у ключевых поставщиков многослойных керамических конденсаторов — Murata Manufacturing Co., Ltd. и Taiyo Yuden. Заводы в Японии и Малайзии приостановили работу из-за очередной вспышки коронавируса среди работников предприятий. Эти события могут повлиять на отгрузку комплектующих и выполнение плана по сборке iPhone 13.
Смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.
Анонс семейства смартфонов iPhone 13 состоится 14 сентября. Позже смартфоны поступят в продажу, стоимость новинок пока не раскрывается.