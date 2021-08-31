https://ria.ru/20210831/iphone-1747954761.html

Смартфонов iPhone 13 не хватит всем желающим

Смартфонов iPhone 13 не хватит всем желающим - РИА Новости, 31.08.2021

Смартфонов iPhone 13 не хватит всем желающим

Новый iPhone станет дефицитом в первые месяцы продаж из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Mydrivers. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:28

2021-08-31T11:28

2021-08-31T11:28

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новый iPhone станет дефицитом в первые месяцы продаж из-за проблем поставщиков комплектующих. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Mydrivers.Сбой в производстве зафиксирован у ключевых поставщиков многослойных керамических конденсаторов — Murata Manufacturing Co., Ltd. и Taiyo Yuden. Заводы в Японии и Малайзии приостановили работу из-за очередной вспышки коронавируса среди работников предприятий. Эти события могут повлиять на отгрузку комплектующих и выполнение плана по сборке iPhone 13.Смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.Анонс семейства смартфонов iPhone 13 состоится 14 сентября. Позже смартфоны поступят в продажу, стоимость новинок пока не раскрывается.

https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone