https://ria.ru/20210831/iphone-1747917448.html

СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone

СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone - РИА Новости, 31.08.2021

СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone

Обладатели новых iPhone смогут отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:59

2021-08-31T03:59

2021-08-31T03:59

в мире

технологии

apple

apple iphone

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Обладатели новых iPhone смогут отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.По данным агентства, у смартфонов будет две новые функции, которые позволят пользователям связаться с экстренными службами. Благодаря первой функции обладатель iPhone сможет посылать короткие сообщения, а вторая предоставит возможность "продиктовать" смартфону информацию о ЧП. С помощью второй модификации устройство сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение и медкарту, а также уведомлять о произошедшем его близких и врача.Отмечается, что работа функций будет зависеть от доступа к спутникам. На данный момент неизвестно, с какими службами смогут связаться пользователи смартфонов благодаря этим модификациям.Согласно другому источнику, Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года. Не исключено, что компания откажется от них до того, как их представит.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/iphone-1746451337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, apple, apple iphone