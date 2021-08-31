https://ria.ru/20210831/iphone-1747917448.html
СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone - РИА Новости, 31.08.2021
СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
Обладатели новых iPhone смогут отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:59
2021-08-31T03:59
2021-08-31T03:59
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Обладатели новых iPhone смогут отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.По данным агентства, у смартфонов будет две новые функции, которые позволят пользователям связаться с экстренными службами. Благодаря первой функции обладатель iPhone сможет посылать короткие сообщения, а вторая предоставит возможность "продиктовать" смартфону информацию о ЧП. С помощью второй модификации устройство сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение и медкарту, а также уведомлять о произошедшем его близких и врача.Отмечается, что работа функций будет зависеть от доступа к спутникам. На данный момент неизвестно, с какими службами смогут связаться пользователи смартфонов благодаря этим модификациям.Согласно другому источнику, Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года. Не исключено, что компания откажется от них до того, как их представит.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/iphone-1746451337.html
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в мире, технологии, apple, apple iphone
СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
Блумберг: обладатели новых iPhone смогут звонить вне зоны действия сети