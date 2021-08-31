Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html
Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта
Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта - РИА Новости, 31.08.2021
Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта
Врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко в беседе с "Аргументами и фактами"... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:46
2021-08-31T12:18
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко в беседе с "Аргументами и фактами" перечислил ранние признаки инфаркта и инсульта.По словам специалиста, эти заболевания часто развиваются бессимптомно. Человек может спутать их признаки с усталостью или недомоганием и вовремя не обратиться к врачу.Как отметил Карпенко, о развитии инфаркта или инсульта сигнализируют онемение конечностей, слабость, проблемы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, многие пациенты жалуются на трудности с речью, сильную головную боль, спутанность сознания.Медик подчеркнул, что при отсутствии необходимого лечения у человека могут развиваться осложнения: нарушения двигательной функции, деятельности головного мозга, потеря зрения и слуха. Кроме того, терапевт не исключил и получение инвалидности пациентом.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы борьбы с инсультом. В частности, следует поддерживать нормальное артериальное давление, уровень холестерина, сахара, массу тела. Также, по его словам, необходимо бросить курить.
https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744604170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_141:0:1885:1308_1920x0_80_0_0_b4a2d4d463fd4be648a41750693acb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество, здоровье
10:46 31.08.2021 (обновлено: 12:18 31.08.2021)
 
Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта

Врач Карпенко: онемение и покалывание конечностей могут указывать на инсульт и инфаркт

© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко в беседе с "Аргументами и фактами" перечислил ранние признаки инфаркта и инсульта.
По словам специалиста, эти заболевания часто развиваются бессимптомно. Человек может спутать их признаки с усталостью или недомоганием и вовремя не обратиться к врачу.
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 16:08
Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые
Как отметил Карпенко, о развитии инфаркта или инсульта сигнализируют онемение конечностей, слабость, проблемы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, многие пациенты жалуются на трудности с речью, сильную головную боль, спутанность сознания.
Медик подчеркнул, что при отсутствии необходимого лечения у человека могут развиваться осложнения: нарушения двигательной функции, деятельности головного мозга, потеря зрения и слуха. Кроме того, терапевт не исключил и получение инвалидности пациентом.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы борьбы с инсультом. В частности, следует поддерживать нормальное артериальное давление, уровень холестерина, сахара, массу тела. Также, по его словам, необходимо бросить курить.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 03:09Распространение коронавируса
Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
 
Российский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния