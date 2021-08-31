https://ria.ru/20210831/insult-1747946071.html

Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта

Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта - РИА Новости, 31.08.2021

Врач назвал признаки раннего инфаркта и инсульта

Врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко в беседе с "Аргументами и фактами"... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:46

2021-08-31T10:46

2021-08-31T12:18

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко в беседе с "Аргументами и фактами" перечислил ранние признаки инфаркта и инсульта.По словам специалиста, эти заболевания часто развиваются бессимптомно. Человек может спутать их признаки с усталостью или недомоганием и вовремя не обратиться к врачу.Как отметил Карпенко, о развитии инфаркта или инсульта сигнализируют онемение конечностей, слабость, проблемы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, многие пациенты жалуются на трудности с речью, сильную головную боль, спутанность сознания.Медик подчеркнул, что при отсутствии необходимого лечения у человека могут развиваться осложнения: нарушения двигательной функции, деятельности головного мозга, потеря зрения и слуха. Кроме того, терапевт не исключил и получение инвалидности пациентом.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы борьбы с инсультом. В частности, следует поддерживать нормальное артериальное давление, уровень холестерина, сахара, массу тела. Также, по его словам, необходимо бросить курить.

https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744604170.html

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российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество, здоровье