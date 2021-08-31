https://ria.ru/20210831/instagram-1748004670.html

Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram

Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram - РИА Новости, 31.08.2021

Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram

Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:10

2021-08-31T15:10

2021-08-31T15:11

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в пресс-релизе компании."Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее", - говорится в релизе компании.Facebook отмечает, что эта информации также поможет ограничить параметры управления рекламой для аудитории младше 18 лет."Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение", - сообщает компания.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210811/instagram-1745321226.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/feysbuk-1746495466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, калифорния, марк цукерберг, instagram, whatsapp inc., facebook