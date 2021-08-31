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Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram
Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram - РИА Новости, 31.08.2021
Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram
Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:10
2021-08-31T15:11
в мире
технологии
калифорния
марк цукерберг
instagram
whatsapp inc.
facebook
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в пресс-релизе компании."Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее", - говорится в релизе компании.Facebook отмечает, что эта информации также поможет ограничить параметры управления рекламой для аудитории младше 18 лет."Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение", - сообщает компания.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210811/instagram-1745321226.html
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в мире, технологии, калифорния, марк цукерберг, instagram, whatsapp inc., facebook
15:10 31.08.2021 (обновлено: 15:11 31.08.2021)
 
Пользователи без указанной даты рождения не смогут зайти в Instagram

Facebook закроет доступ к Instagram пользователям без указанной даты рождения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram пользователям, которые не указали дату своего рождения в разделе с личной информацией, говорится в пресс-релизе компании.
"Мы ясно дали понять, что хотим сделать больше, чтобы создать для молодых людей более безопасное качество обслуживания. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами своим днем рождения, если они не сделали этого ранее", - говорится в релизе компании.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 12:34
Instagram ввел несколько новых функций
Facebook отмечает, что эта информации также поможет ограничить параметры управления рекламой для аудитории младше 18 лет.
"Мы начнем спрашивать вас о дне рождения, когда вы откроете Instagram. Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не указали нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram. Во-вторых, если вы видите предупреждающие экраны, размещенные в сообщениях, мы спросим вас о вашем дне рождения, прежде чем вы сможете увидеть это сообщение", - сообщает компания.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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В миреТехнологииКалифорнияМарк ЦукербергInstagramWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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