https://ria.ru/20210831/indiya-1747935310.html

В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний

В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний - РИА Новости, 31.08.2021

В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний

Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:12

2021-08-31T09:12

2021-08-31T09:12

в мире

индия

воз

здоровье - общество

уттар-прадеш

юго-восточная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_0:350:2958:2014_1920x0_80_0_0_3dcb4ecbb544c16830e772d0afb43524.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки, сообщает издание Hindustan Times."В связи с нынешней ситуацией власти распорядились закрыть школы (для 1-8 классов) в округе до 6 сентября", - сообщает издание со ссылкой на распоряжение властей штата.Ранее власти штата сообщили о вспышке денге и неизвестной лихорадки, унесшей жизни почти 40 человек, в том числе более 30 детей.Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели.

https://ria.ru/20210831/bolezn-1747920229.html

https://ria.ru/20210830/bolezn-1747804089.html

индия

уттар-прадеш

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, воз, здоровье - общество, уттар-прадеш, юго-восточная азия