Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/indiya-1747935310.html
В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний
В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний - РИА Новости, 31.08.2021
В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний
Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:12
2021-08-31T09:12
в мире
индия
воз
здоровье - общество
уттар-прадеш
юго-восточная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_0:350:2958:2014_1920x0_80_0_0_3dcb4ecbb544c16830e772d0afb43524.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки, сообщает издание Hindustan Times."В связи с нынешней ситуацией власти распорядились закрыть школы (для 1-8 классов) в округе до 6 сентября", - сообщает издание со ссылкой на распоряжение властей штата.Ранее власти штата сообщили о вспышке денге и неизвестной лихорадки, унесшей жизни почти 40 человек, в том числе более 30 детей.Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели.
https://ria.ru/20210831/bolezn-1747920229.html
https://ria.ru/20210830/bolezn-1747804089.html
индия
уттар-прадеш
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_918a6096c81fa53e816d031e95b9f18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, индия, воз, здоровье - общество, уттар-прадеш, юго-восточная азия
09:12 31.08.2021
 
В Уттар-Прадеше закрыли школы из-за вспышки заболеваний

В Уттар-Прадеше распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились закрыть школы из-за вспышки денге и неизвестной лихорадки, сообщает издание Hindustan Times.
"В связи с нынешней ситуацией власти распорядились закрыть школы (для 1-8 классов) в округе до 6 сентября", - сообщает издание со ссылкой на распоряжение властей штата.
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 07:24
В Индии назвали возможную причину неизвестной смертельной болезни
Ранее власти штата сообщили о вспышке денге и неизвестной лихорадки, унесшей жизни почти 40 человек, в том числе более 30 детей.
Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
Лихорадка денге – это вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели.
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 11:30
В Индии почти 70 человек умерли от неизвестной болезни
 
В миреИндияВОЗЗдоровье - ОбществоУттар-ПрадешЮго-Восточная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния