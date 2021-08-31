https://ria.ru/20210831/gpu-1748022533.html

ГПУ объяснила, почему не предъявила претензии Путину

ГПУ объяснила, почему не предъявила претензии Путину - РИА Новости, 31.08.2021

ГПУ объяснила, почему не предъявила претензии Путину

Генпрокуратура Украины не предъявляет подозрение президенту России Владимиру Путину по делу о событиях под Иловайском, потому что у него есть функциональный... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:13

2021-08-31T16:13

2021-08-31T19:45

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генеральная прокуратура рф

международный уголовный суд

интерпол

россия

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Генпрокуратура Украины не предъявляет подозрение президенту России Владимиру Путину по делу о событиях под Иловайском, потому что у него есть функциональный иммунитет, а ответный иск России в Международный суд ООН будет не в пользу Киева, заявил начальник департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Юрий Рудь."Мы уважаем международное право. Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности", — сказал он.По его словам, существуют прецедентные решения, в частности Международного суда ООН по делу Конго против Бельгии, где инстанция четко определила, что есть функциональный иммунитет касательно таких государств."Поэтому наши действия по поводу привлечения к уголовной ответственности на данном этапе однозначно вызовут иск Российской Федерации против Украины в Международный суд ООН, который относительно мировой практики будет не в нашу пользу. Кроме того, мы понимаем, что Интерпол не объявляет по таким статьям в розыск. Мы понимаем, что есть Международный уголовный суд, который в своей деятельности не руководствуется никакими иммунитетами. И мы активно сотрудничаем с офисом прокурора Международного уголовного суда в этом направлении. Передаем соответствующие аналитические документы и информацию", — добавил он.В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в котле погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744545897.html

https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html

киев

бельгия

россия

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в мире, киев, бельгия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, международный уголовный суд, интерпол, россия