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В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники
В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники - РИА Новости, 01.09.2021
В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники
Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции, рассказали в министерстве. РИА Новости, 01.09.2021
2021-08-31T20:27
2021-09-01T04:42
экономика
правительство рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции, рассказали в министерстве."Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", — говорится в сообщении.В отношении остальной электроники и медицинской техники госзаказчики обязали применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.В этом случае под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника."Этот акт — логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать," — отметил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.По его словам, в дальнейшем ведомство намерено продолжать создание благоприятных условий и возможностей "для развития и укрепления позиций российских производителей электроники".
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экономика, правительство рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
20:27 31.08.2021 (обновлено: 04:42 01.09.2021)
 
В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники

Правительство запретило госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции, рассказали в министерстве.
"Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", — говорится в сообщении.
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В отношении остальной электроники и медицинской техники госзаказчики обязали применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.
В этом случае под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.
"Этот акт — логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать," — отметил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
По его словам, в дальнейшем ведомство намерено продолжать создание благоприятных условий и возможностей "для развития и укрепления позиций российских производителей электроники".
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