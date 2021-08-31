https://ria.ru/20210831/goszakupki-1748071275.html

В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники

В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники - РИА Новости, 01.09.2021

В России запретили госзакупки некоторых видов импортной электроники

Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции, рассказали в министерстве. РИА Новости, 01.09.2021

2021-08-31T20:27

2021-08-31T20:27

2021-09-01T04:42

экономика

правительство рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство по предложению Минпромторга запретило госзакупки некоторых видов импортной продукции, рассказали в министерстве."Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", — говорится в сообщении.В отношении остальной электроники и медицинской техники госзаказчики обязали применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.В этом случае под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника."Этот акт — логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать," — отметил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.По его словам, в дальнейшем ведомство намерено продолжать создание благоприятных условий и возможностей "для развития и укрепления позиций российских производителей электроники".

https://ria.ru/20210813/po-1745627216.html

https://ria.ru/20210813/prilozhenie-1745656114.html

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экономика, правительство рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия