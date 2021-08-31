https://ria.ru/20210831/gaz-1748083316.html

Политолог назвал слова Зеленского о "грязном российском газе" бредом

Политолог назвал слова Зеленского о "грязном российском газе" бредом - РИА Новости, 31.08.2021

Политолог назвал слова Зеленского о "грязном российском газе" бредом

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о "грязном газе" из России противоречит его же просьбам сохранить транзит в ЕС через территорию его страны,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T22:45

2021-08-31T22:45

2021-08-31T22:45

сша

владимир зеленский

евросоюз

сергей михеев

балтийское море

северный поток — 2

allseas

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о "грязном газе" из России противоречит его же просьбам сохранить транзит в ЕС через территорию его страны, что по сути является бредом и "полной кашей", заявил политолог Сергей Михеев.Зеленский во время визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм угрозы реализации проекта газопровода "Северный поток 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляции"."(Зеленский) обсуждает "Северный поток — 2" с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ – самый грязный газ в мире. Во-первых, от того, что от него много выбросов метана, а во-вторых, потому что там кремлевская пропаганда. То есть человек несет какую-то полную бредятину. Если это самый грязный газ в мире – так зачем тебе транзит?" - сказал Михеев в эфире YouTube канала "Соловьев Live".Политолог обратил внимание на противоречие в том, что говорит президент Украины."Это полная каша. Газ грязный, покупать его не надо, но вы (Россия – ред.) транзит сохраните, потому что нам (Украине – ред.) нужны деньги. Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу (украинскую ГТС – ред.). Мы ненавидим ее, но нам все равно это надо … Это бред, диагноз", - добавил Михеев.Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", лучше с экологической точки зрения - он самый чистый в мире."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

https://ria.ru/20210604/gaz-1735681935.html

сша

балтийское море

россия

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сша, владимир зеленский, евросоюз, сергей михеев, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия