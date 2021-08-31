https://ria.ru/20210831/feyki-1747948365.html
Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании
Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании - РИА Новости, 31.08.2021
Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании
Состав рабочей группы Общественной палаты РФ обнаружила 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании в преддверии выборов в Государственную думу РФ, сообщила... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:53
2021-08-31T10:53
2021-08-31T10:53
общество
латвия
польша
госдума рф
лига безопасного интернета
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_e60840513588c74e660e22c8edd80f4f.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Состав рабочей группы Общественной палаты РФ обнаружила 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании в преддверии выборов в Государственную думу РФ, сообщила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."Состав нашей рабочей группы Общественной палаты обнаружил 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании по выборам в Госдуму. Точек роста и запусков пока не так много - это отдельные СМИ и отдельные аккаунты, которые подвигают фейки с помощью иных технологий в социальных сетях", - сказала Мизулина.По ее словам, с точки зрения закона любое недостоверное сообщение, распространяемое под видом достоверного, является фейком.Мизулина отметила, что первые фейки, которые были обнаружены, распространили с территорий иностранных государств - Украины, Польши и Латвии.
https://ria.ru/20210806/vybory-1744677787.html
https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html
латвия
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9db328c9a89b28c7803d5814b10f0621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, латвия, польша, госдума рф, лига безопасного интернета, россия
Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании
Рабочая группа Общественной палаты выявила 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании