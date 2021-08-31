https://ria.ru/20210831/feyki-1747948365.html

Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании

Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании - РИА Новости, 31.08.2021

Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании

Состав рабочей группы Общественной палаты РФ обнаружила 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании в преддверии выборов в Государственную думу РФ, сообщила... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:53

2021-08-31T10:53

2021-08-31T10:53

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Состав рабочей группы Общественной палаты РФ обнаружила 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании в преддверии выборов в Государственную думу РФ, сообщила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."Состав нашей рабочей группы Общественной палаты обнаружил 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании по выборам в Госдуму. Точек роста и запусков пока не так много - это отдельные СМИ и отдельные аккаунты, которые подвигают фейки с помощью иных технологий в социальных сетях", - сказала Мизулина.По ее словам, с точки зрения закона любое недостоверное сообщение, распространяемое под видом достоверного, является фейком.Мизулина отметила, что первые фейки, которые были обнаружены, распространили с территорий иностранных государств - Украины, Польши и Латвии.

https://ria.ru/20210806/vybory-1744677787.html

https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html

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общество, латвия, польша, госдума рф, лига безопасного интернета, россия