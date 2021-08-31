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Липецкая область
https://ria.ru/20210831/festival-1748002703.html
Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области
Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2021
Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области
Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:03
2021-08-31T15:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате онлайн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, центральным событием фестиваля стала презентация "Кулинарной книги". Представители 22 сел поделились рецептами и провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.Артамонов отметил, участники фестиваля смогли побывать в "Купеческом городе" и узнать быт представителей этого сословия, посетить "Резиденцию повара" и пройтись по улицам "Города гурманов", а также насладиться трансляцией концертных программ творческих коллективов."В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
15:03 31.08.2021
 

Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области

© Фото : Минкультуры РоссииУчастники фестиваля "Раненбургское застолье" в Липецкой области
Участники фестиваля Раненбургское застолье в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Минкультуры России
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате онлайн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, центральным событием фестиваля стала презентация "Кулинарной книги". Представители 22 сел поделились рецептами и провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.
Артамонов отметил, участники фестиваля смогли побывать в "Купеческом городе" и узнать быт представителей этого сословия, посетить "Резиденцию повара" и пройтись по улицам "Города гурманов", а также насладиться трансляцией концертных программ творческих коллективов.
"В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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