https://ria.ru/20210831/festival-1748002703.html

Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области

Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2021

Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области

Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:03

2021-08-31T15:03

2021-08-31T15:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате онлайн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, центральным событием фестиваля стала презентация "Кулинарной книги". Представители 22 сел поделились рецептами и провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.Артамонов отметил, участники фестиваля смогли побывать в "Купеческом городе" и узнать быт представителей этого сословия, посетить "Резиденцию повара" и пройтись по улицам "Города гурманов", а также насладиться трансляцией концертных программ творческих коллективов."В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210624/festival-1738381322.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов