https://ria.ru/20210831/festival-1748002703.html
Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области
Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2021
Фестиваль "Раненбургское застолье" прошел в Липецкой области
Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:03
2021-08-31T15:03
2021-08-31T15:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748002088_0:134:1334:884_1920x0_80_0_0_40c4736d6484267eee9cbd332da1ace3.png
ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области в формате онлайн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, центральным событием фестиваля стала презентация "Кулинарной книги". Представители 22 сел поделились рецептами и провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.Артамонов отметил, участники фестиваля смогли побывать в "Купеческом городе" и узнать быт представителей этого сословия, посетить "Резиденцию повара" и пройтись по улицам "Города гурманов", а также насладиться трансляцией концертных программ творческих коллективов."В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210624/festival-1738381322.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748002088_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_2a1188894ab336f6a3a62bcacc301a19.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости.
Ежегодный VIII межрегиональный гастрономический фестиваль событийного туризма "Раненбургское застолье" состоялся в городе Чаплыгин Липецкой области
в формате онлайн, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, центральным событием фестиваля стала презентация "Кулинарной книги". Представители 22 сел поделились рецептами и провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.
Артамонов отметил, участники фестиваля смогли побывать в "Купеческом городе" и узнать быт представителей этого сословия, посетить "Резиденцию повара" и пройтись по улицам "Города гурманов", а также насладиться трансляцией концертных программ творческих коллективов.
"В Чаплыгинском районе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков, в том числе и кулинарному", – подчеркнул Артамонов.