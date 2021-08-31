https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1747994614.html

Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании"

Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 31.08.2021

Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании"

Мосгорсуд заработал в обычном режиме после эвакуации, вызванной поступившим в суд сообщением о "минировании", правоохранители не обнаружили взрывных устройств,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:34

2021-08-31T14:34

2021-08-31T14:34

происшествия

санкт-петербург

москва

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746992792_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_2b9c02882d1d27e451a9b169d7dd9575.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд заработал в обычном режиме после эвакуации, вызванной поступившим в суд сообщением о "минировании", правоохранители не обнаружили взрывных устройств, рассказал РИА Новости глава пресс-службы инстанции Валерий Лазарев."Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в Мосгорсуде не подтвердилось", - рассказал собеседник агентства.По словам Лазарева, из суда эвакуировали 512 человек, его работа была приостановлена.Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга началась в конце осени прошлого года. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка.Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. О содержании писем, поступивших в Мосгорсуд в последнее время, не сообщалось.

https://ria.ru/20210721/minirovanie-1742156977.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, москва, московский городской суд