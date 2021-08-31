https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1747994614.html
Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании"
Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 31.08.2021
Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании"
Мосгорсуд заработал в обычном режиме после эвакуации, вызванной поступившим в суд сообщением о "минировании", правоохранители не обнаружили взрывных устройств,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:34
2021-08-31T14:34
2021-08-31T14:34
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москва
московский городской суд
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд заработал в обычном режиме после эвакуации, вызванной поступившим в суд сообщением о "минировании", правоохранители не обнаружили взрывных устройств, рассказал РИА Новости глава пресс-службы инстанции Валерий Лазарев."Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в Мосгорсуде не подтвердилось", - рассказал собеседник агентства.По словам Лазарева, из суда эвакуировали 512 человек, его работа была приостановлена.Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга началась в конце осени прошлого года. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка.Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. О содержании писем, поступивших в Мосгорсуд в последнее время, не сообщалось.
https://ria.ru/20210721/minirovanie-1742156977.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, москва, московский городской суд
Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о "минировании"
Глава пресс-службы Мосгорсуда Лазарев: учреждение возобновило работу после эвакуации
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд заработал в обычном режиме после эвакуации, вызванной поступившим в суд сообщением о "минировании", правоохранители не обнаружили взрывных устройств, рассказал РИА Новости глава пресс-службы инстанции Валерий Лазарев.
"Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в Мосгорсуде не подтвердилось", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лазарева, из суда эвакуировали 512 человек, его работа была приостановлена.
Волна "минирований" судов Москвы
и Петербурга
началась в конце осени прошлого года. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка.
Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. О содержании писем, поступивших в Мосгорсуд в последнее время, не сообщалось.