https://ria.ru/20210831/es-1748077317.html

Комиссар ЕК призвала Евросоюз увеличить квоты для беженцев из Афганистана

Комиссар ЕК призвала Евросоюз увеличить квоты для беженцев из Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021

Комиссар ЕК призвала Евросоюз увеличить квоты для беженцев из Афганистана

Страны Евросоюза должны увеличить квоты по приему беженцев из Афганистана, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T21:22

2021-08-31T21:22

2021-08-31T21:22

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Страны Евросоюза должны увеличить квоты по приему беженцев из Афганистана, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон."Призываю страны-члены ЕС увеличить квоты по приему людей, особенно из Афганистана", - сказала она немецкому изданию Handelsblatt.По мнению политика, Европа должна проявить солидарность и предоставить защиту тем, кто в ней нуждается. При этом она объяснила, что количество людей, особенно нуждающихся в защите, будет зависеть от развития событий в Афганистане.Ранее Йоханссон сообщила, что Еврокомиссия в сентябре организует специальный форум на высоком уровне по обсуждению переселения нуждающихся в этом афганцев.Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводилась через единственный в Кабуле аэропорт. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане

https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747399999.html

https://ria.ru/20210824/es-1747099877.html

сша

европа

россия

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в мире, сша, европа, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, россия