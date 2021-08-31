На Украине планируют построить пять атомных энергоблоков, заявил Зеленский
Зеленский: "Энергоатом" и Westinghouse намерены построить на Украине пять атомных энергоблоков
КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company договорились о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырех блоков на территории Украины, заявил Владимир Зеленский.
"Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов", — написал в Twitter украинский лидер.
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Как сообщили позже в Офисе президента Украины, меморандум о взаимопонимании подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Патрик Фрагман. Документ предусматривает привлечение технологий американской фирмы для строительства ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.
"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около 25 миллиардов долларов — без учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", — уточнили в Офисе.
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В сентябре 2015 года Украина денонсировала соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации российского МИД, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.
В министерстве энергетики Украины ранее заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой атомной станции и один — на Ровенской, которыми будут замещены блоки АЭС, срок эксплуатации которых сейчас подходит к концу.