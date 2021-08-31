https://ria.ru/20210831/energobloki-1748063242.html

На Украине планируют построить пять атомных энергоблоков, заявил Зеленский

На Украине планируют построить пять атомных энергоблоков, заявил Зеленский - РИА Новости, 31.08.2021

На Украине планируют построить пять атомных энергоблоков, заявил Зеленский

Компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company договорились о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырех блоков на... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:23

2021-08-31T19:23

2021-08-31T19:23

экономика

украина

владимир зеленский

энергоатом

хмельницкая аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/102151/05/1021510518_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_19d63e05c2ae62092ab972832794abf2.jpg

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company договорились о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырех блоков на территории Украины, заявил Владимир Зеленский. "Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов", — написал в Twitter украинский лидер.Как сообщили позже в Офисе президента Украины, меморандум о взаимопонимании подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Патрик Фрагман. Документ предусматривает привлечение технологий американской фирмы для строительства ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт."Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около 25 миллиардов долларов — без учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", — уточнили в Офисе.В сентябре 2015 года Украина денонсировала соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации российского МИД, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.В министерстве энергетики Украины ранее заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой атомной станции и один — на Ровенской, которыми будут замещены блоки АЭС, срок эксплуатации которых сейчас подходит к концу.

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

https://ria.ru/20210818/energetika-1746216874.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, владимир зеленский, энергоатом, хмельницкая аэс