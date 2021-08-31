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"Газпром" рассказал, как "Северный поток — 2" повлияет на экспорт газа

"Газпром" рассказал, как "Северный поток — 2" повлияет на экспорт газа - РИА Новости, 31.08.2021

"Газпром" рассказал, как "Северный поток — 2" повлияет на экспорт газа

"Газпром" прикладывает максимум усилий, чтобы запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время, заявил гендиректор "Газпром международные проекты центр 1"... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:36

2021-08-31T17:36

2021-08-31T19:41

экономика

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Газпром" прикладывает максимум усилий, чтобы запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время, заявил гендиректор "Газпром международные проекты центр 1" Александр Каримов.Во время телефонной конференции он отметил, что сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки магистрали к началу коммерческой эксплуатации. Кроме того, заканчивается трубоукладка второй нитки, добавил он."Для ввода уже ее в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке", — сказал Каримов.Как ранее спрогнозировали в "Газпроме", экспорт газа в Европу в 2021 году вырастет на шесть миллиардов кубометров и достигнет 183 миллиардов."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать завершению строительства, но оно все же вышло на финальную стадию.Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-31T17:36 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром, северный поток — 2, видео