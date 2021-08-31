https://ria.ru/20210831/egipet-1748058328.html

S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты

S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты - РИА Новости, 31.08.2021

S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты

Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:42

2021-08-31T18:42

2021-08-31T18:45

туризм

в мире

египет

s7 airlines

новости - туризм

москва

хургада

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743248341_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_944f98f6d9de52dcb1d7e386226762cb.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик."S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю. Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам", - говорится в сообщении."Рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам. С 31 октября, вместо среды и субботы, рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по четвергам и воскресеньям", - отмечает компания.

https://ria.ru/20210820/egipet-1746539146.html

египет

москва

хургада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, s7 airlines, новости - туризм, москва, хургада, россия