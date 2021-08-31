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Туризм
https://ria.ru/20210831/egipet-1748058328.html
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты - РИА Новости, 31.08.2021
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты
Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:42
2021-08-31T18:45
туризм
в мире
египет
s7 airlines
новости - туризм
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хургада
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик."S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю. Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам", - говорится в сообщении."Рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам. С 31 октября, вместо среды и субботы, рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по четвергам и воскресеньям", - отмечает компания.
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в мире, египет, s7 airlines, новости - туризм, москва, хургада, россия
18:42 31.08.2021 (обновлено: 18:45 31.08.2021)
 
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты

Авиакомпания S7 начнет полеты на египетские курорты в октябре

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик.
"S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю. Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам", - говорится в сообщении.
"Рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам. С 31 октября, вместо среды и субботы, рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по четвергам и воскресеньям", - отмечает компания.
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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