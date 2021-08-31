https://ria.ru/20210831/egipet-1748058328.html
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты - РИА Новости, 31.08.2021
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты
Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:42
2021-08-31T18:42
2021-08-31T18:45
туризм
в мире
египет
s7 airlines
новости - туризм
москва
хургада
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743248341_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_944f98f6d9de52dcb1d7e386226762cb.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик."S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю. Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам", - говорится в сообщении."Рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам. С 31 октября, вместо среды и субботы, рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по четвергам и воскресеньям", - отмечает компания.
https://ria.ru/20210820/egipet-1746539146.html
египет
москва
хургада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743248341_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e5277086b7c05aa841e5ab0799881d89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, s7 airlines, новости - туризм, москва, хургада, россия
18:42 31.08.2021 (обновлено: 18:45 31.08.2021)
S7 рассказала, когда начнет полеты на египетские курорты
Авиакомпания S7 начнет полеты на египетские курорты в октябре