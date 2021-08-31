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Туризм
https://ria.ru/20210831/egipet-1748049972.html
Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка
Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка - РИА Новости, 31.08.2021
Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка
Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, россияне, сбитые грузовым автомобилем в Египте, отдыхали по линии туроператора "Библио-Глобус". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:59
2021-08-31T17:59
туризм
дтп
авария
египет
суэц
хургада
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, россияне, сбитые грузовым автомобилем в Египте, отдыхали по линии туроператора "Библио-Глобус".31 августа фура сбила супружескую пару из России на трассе Хургада-Каир, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте.По данным дипмиссии, столкновение произошло, когда россияне вышли из туристического автобуса во время остановки и стояли на обочине.В результате аварии женщина погибла на месте. Ее мужа с травмами доставили в больницу города Суэц. Серьезной угрозы его здоровью нет, ожидается, что к вечеру его выпишут из медучреждения и доставят в отель.В момент аварии в автобусе находилась несовершеннолетняя дочь россиян, уточнили в дипмиссии. Она не пострадала. До возвращения отца в отель за ней присматривают сотрудники генконсульства в Хургаде.
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дтп, авария, египет, суэц, хургада, новости - туризм, туристы, происшествия, туризм
17:59 31.08.2021
 

Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Muhamed Sabry
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, россияне, сбитые грузовым автомобилем в Египте, отдыхали по линии туроператора "Библио-Глобус".
31 августа фура сбила супружескую пару из России на трассе Хургада-Каир, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте.
По данным дипмиссии, столкновение произошло, когда россияне вышли из туристического автобуса во время остановки и стояли на обочине.
В результате аварии женщина погибла на месте. Ее мужа с травмами доставили в больницу города Суэц. Серьезной угрозы его здоровью нет, ожидается, что к вечеру его выпишут из медучреждения и доставят в отель.
В момент аварии в автобусе находилась несовершеннолетняя дочь россиян, уточнили в дипмиссии. Она не пострадала. До возвращения отца в отель за ней присматривают сотрудники генконсульства в Хургаде.
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ТуризмДТПАварияЕгипетСуэцХургадаНовости - ТуризмтуристыПроисшествияТуризм
 
 
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