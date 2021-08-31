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Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка

Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка - РИА Новости, 31.08.2021

Стало известно, какой компанией поехала в Египет сбитая грузовиком туристка

Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, россияне, сбитые грузовым автомобилем в Египте, отдыхали по линии туроператора "Библио-Глобус". РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:59

2021-08-31T17:59

2021-08-31T17:59

туризм

дтп

авария

египет

суэц

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новости - туризм

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Как сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, россияне, сбитые грузовым автомобилем в Египте, отдыхали по линии туроператора "Библио-Глобус".31 августа фура сбила супружескую пару из России на трассе Хургада-Каир, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте.По данным дипмиссии, столкновение произошло, когда россияне вышли из туристического автобуса во время остановки и стояли на обочине.В результате аварии женщина погибла на месте. Ее мужа с травмами доставили в больницу города Суэц. Серьезной угрозы его здоровью нет, ожидается, что к вечеру его выпишут из медучреждения и доставят в отель.В момент аварии в автобусе находилась несовершеннолетняя дочь россиян, уточнили в дипмиссии. Она не пострадала. До возвращения отца в отель за ней присматривают сотрудники генконсульства в Хургаде.

https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html

египет

суэц

хургада

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дтп, авария, египет, суэц, хургада, новости - туризм, туристы, происшествия, туризм