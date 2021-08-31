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В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы
В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 31.08.2021
В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы
Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП ночью на Волгоградском проспекте, погиб четырехлетний мальчик. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 360tv. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:52
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происшествия
дтп
москва
авто
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП ночью на Волгоградском проспекте, погиб четырехлетний мальчик. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 360tv.На кадрах видно, как Kia Rio проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada. В одной из машин находился ребенок, который, предположительно, не был пристегнут ремнями безопасности. После инцидента его отвезли в больницу с тяжелыми травмами, однако медики не смогли спасти мальчика, сообщает "360" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.Правоохранительные органы начали расследование. На 40-летнего водителя Kia Rio завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.
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происшествия, дтп, москва, авто
11:52 31.08.2021 (обновлено: 12:50 31.08.2021)
 
В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы

Опубликовано видео смертельной аварии с каршерингом на Волгоградском проспекте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП ночью на Волгоградском проспекте, погиб четырехлетний мальчик. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 360tv.
На кадрах видно, как Kia Rio проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada. В одной из машин находился ребенок, который, предположительно, не был пристегнут ремнями безопасности. После инцидента его отвезли в больницу с тяжелыми травмами, однако медики не смогли спасти мальчика, сообщает "360" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Правоохранительные органы начали расследование. На 40-летнего водителя Kia Rio завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 18:26
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
 
ПроисшествияДТПМоскваАвто
 
 
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