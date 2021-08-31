https://ria.ru/20210831/dtp-1747961054.html

В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы

В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 31.08.2021

В Сети появилось видео смертельного ДТП на юго-востоке Москвы

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП ночью на Волгоградском проспекте, погиб четырехлетний мальчик. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 360tv. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:52

2021-08-31T11:52

2021-08-31T12:50

происшествия

дтп

москва

авто

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП ночью на Волгоградском проспекте, погиб четырехлетний мальчик. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 360tv.На кадрах видно, как Kia Rio проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada. В одной из машин находился ребенок, который, предположительно, не был пристегнут ремнями безопасности. После инцидента его отвезли в больницу с тяжелыми травмами, однако медики не смогли спасти мальчика, сообщает "360" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.Правоохранительные органы начали расследование. На 40-летнего водителя Kia Rio завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва, авто